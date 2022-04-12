ТЕМА

Япония усиливает экономическую блокаду россии

12 апреля 2022 | 07:54

Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России.


В числе санкций - заморозка активов Сбербанка и Альфа-банка и запрет на новые прямые инвестиции в Россию.



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© фото: УНИАН

Українська співачка Наталія Могилевська та екс-президент України Леонід Кучма танцюють під час добродійного концерту британського поп/рок співака Елтона Джона на Майдані Незалежності в Києві в суботу, 16 червня 2007 р. На задньому плані музичний продюсер Ігор Ліхута. Концерт Елтона Джона в Києві став першою крупною подією нової програми «На краю!» (розробленою у відповідь на украй негативні прогнози міжнародних експертів щодо розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні). Для виступу співака була встановлена 24 метрова сцена, а сам Майдан, для поклонників творчості Елтона Джона, був розбитий на 4 фан-зони. Фото УНІАН

   
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