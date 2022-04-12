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Япония усиливает экономическую блокаду россии
12 апреля 2022 | 07:54
Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России.
В числе санкций - заморозка активов Сбербанка и Альфа-банка и запрет на новые прямые инвестиции в Россию.
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