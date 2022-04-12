ТЕМА

В полоні перебуває 1700 українців

12 апреля 2022 | 08:37

Російські окупанти утримують в полоні приблизно 1700 солдатів та цивільних осіб, заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук у Reuters


З усіх полонених 500 – це жінки.

Зазначається, що окупанти  "примушують стояти, не дають сісти. Голять наголо, змушують щодня роздягатися для огляду. Принижують людську гідність", але "наші дівчата та жінки... просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу".

Водночас Москва заявляє, що забезпечує українських військовополонених "усім необхідним" та "висококваліфікованою медичною допомогою" відповідно до міжнародного права.



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