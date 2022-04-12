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Росіяне застосували в Маріуполі хімічну зброю. Мета не досягнута
12 апреля 2022 | 08:39
Російські окупанти застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують українські захисники полку "Азов", заявив лідер "Азова" Андрій Білецький.
"Росіяни нанесли удар хімічною зброєю по Маріуполю, по заводу "Азовсталь". Якщо говорити про практичну сторону удару - вона невелика. Троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків...
Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю", - заявив Білецький.
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