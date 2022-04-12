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З Китаю налогодять новий повітряний мст
12 апреля 2022 | 08:43
Авіакомпанія SkyUp планує здійснення перевезень великих обсягів вантажів із Китаю в Україну через Польщу, Румунію та Молдову
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Компанія також розробляє концепт перевезень вантажів із США, для чого необхідно пройти спеціальну процедуру отримання дозволів FAA.
"Також веде діалог із Southern Airways Express (США) щодо брендування їхніх повітряних суден у кольори українського прапора та обговорює можливість створення "сестринських авіаліній", які могли б залучити працювати співробітників SkyUp на основі аутсорсингу", - йдеться у повідомленні.
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