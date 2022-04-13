«ПИСЬМА из ГОРЯЩЕГО ТАНКА»-10: The Chemical Brothers

13 апреля 2022 | 12:44 , Сергей Гончаров, для "ТЕМЫ"

Отдаст ли Безумный Карлик приказ применить химическое оружие против Украины?

Четвертый день медиа бомбят общественность страшилками применения русскими химического оружия против Украины. Нет, я не склонен легкомысленно относиться ко всему происходящему с 24 февраля на моей Родине. Я не настроен на скорую викторию, не взирая на то, что рашисты при недюжинной помощи ЗСУ уже вынуждены очистить от своего присутствия и Киевскую, и Черниговскую, и Сумскую области. И прекратили на неопределенный срок всякие попытки штурма Харькова, значительно сократив по сравнению с последними числами февраля - первыми числами марта обстрелы этого героического города, при этом - «бастиона русского языка в Украине». Позитивных примеров достаточно.

Но впереди еще долгая тяжелая война. И будет очень хорошо, если мы отделаемся несколькими тысячами дополнительных человеческих жертв. И это будет нашим большим достижением с учетом того, какие цели изначально ставила нацистская РАSSiя, как протекают боевые действия, и чего можно ожидать впереди - это будет весьма умеренная цена за Победу.

Но решительно не стоит разводить панику на пустом месте, особенно тем, кто не владеет базовыми знаниями военной науки. Именно эти неучи сеют нервозность, страх и панику. А теперь разберем последний повод для панического хайпа: применение рашистами химоружия.

Весомых причин, по которым руSSкiе никогда не применят в этой войне боевые отравляющие вещества (ОВ) несколько. И они очевидны для тех, кто минимально знаком с существом дела. И тут нет никаких военных тайн: пару часов посерфите соответствующие разделы украинской, русской и английской Википедий, и вам не понадобится читать все, что написано мною ниже.

Главное: у России если вообще есть сейчас летальные боевые химические запасы и боеприпасы для их снаряжения, то лишь в крайне незначительном количестве. РаSSiя уже несколько лет как отчиталась о полной ликвидации всех своих запасов ОВ и боеприпасов с такими ОВ, которые нельзя «разрядить» (то есть - удалить из боеприпаса ОВ или смесь ОВ и взрывчатки). Появлением таких «гуманных» гибридов» мир обязан «Сумрачному Тевтонскому Гению»-чистокровному еврею Фрицу Габеру. А их расползанием по миру человечество обязано идиотизму тогдашних поданных Британской Короны, после Версальского Мира 1919 года разгласивших и распродавших с коммерческими целями «ядовитые секреты» немецкой военно-химической промышленности.

27 сентября 2017 года в Удмуртии на военном объекте «Кизнер» был уничтожен последний боеприпас, снаряженный нервно-паралитическим ОВ типа VX, из всех ранее существовавших запасов химического оружия россии, составлявших 39 967 тонн. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении (КЗХО) поставила на этом смертоубийственном запасе рашистов жирный крест.

Принципиально важно, что ликвидация запасов химического оружия проходила под серьезным и надежным международным контролем. КЗХО предусматривает совершенно уникальный, никогда до и никогда после не встречавшийся режим проверки исполнения международных договоров о разоружении. Фактически, инспекцию можно послать куда угодно, хоть на склады в подвалах Генерального штаба твоего потенциального противника. Причем, существует процедура экстренных инспекций, которые обязаны допустить на объект в течении буквально двух-трех суток с момента заявки.

Злоупотребления такими инспекционными возможностями в целях военного, военно-промышленного, «гражданско-промышленного» и прочего шпионажа сдерживается принципом «полной взаимности». Проще говоря, если вы решили использовать режим инспекции как предлог сунуть нос в тайные комнаты генштаба противника, то будьте готовы, что сразу после вашей инспекции противная сторона запросит экстренную инспекцию, для которой объектом окажется уже ваш генеральный штаб…

Сохранить в таких условиях сколько-нибудь существенные минимально значимые запасы боевых ОВ и снаряженные ими боеприпасы невозможно. Это признают все, даже те политики и эксперты США, которые традиционно занимают в этих вопросах позицию маниакальной подозрительности.

У внимательного читателя сразу возникнет вопрос: «А как же «Новичок»?». Отвечаю.

Формально-юридически семейство разных типов ОВ, известное под общим наименованием «Новичок» - это действительно боевые отравляющие вещества. Но только формально-юридически. Семейство ОВ «Новичок» - действительно высоколетальное ОВ, но во всех его вариантах оно предназначено для точечных индивидуальных и точечно-групповых (против небольших групп четко очерченных лиц) ликвидаций. Да, той версией «Новичка», которая существует в твердом виде и предназначена для незаметного подмешивания в напитки, русские действительно могут попытаться отравить Президента Зеленского, если дойдет до его прямых переговоров с кровавым карликом. Это проблема и с ней следует считаться. Но запасами всех версий «Новичка», которые могут существовать у русских, даже при самых благоприятных условиях невозможно уничтожить или вывести из строя не только батальон пехоты, но даже ротную тактическую группу. А если оно будет применено против гражданского населения, их не хватит даже для тяжелых потерь среди житлей одного-единственного квартала городских многоэтажек. То есть, военная ценность «Новичка» совершенно ничтожна.

Нельзя обойти вниманием и международную составляющую. Ввиду ряда обстоятельств автор не станет вдаваться в сложные исторические экскурсы - прошу просто поверить на слово: и мировая общественность и правительства относятся к применению боевых отравляющих веществ даже болезненней, чем к гипотетическому применению ядерного оружия.

Поэтому даже поехавший кукухой Путин понимает: если уж загонять свою недострану в положение, когда изоляция Северной Кореи покажется «дружеским расположением международных партнеров», тогда уж лучше использовать нечто более запрещенно-эффективное: один или несколько субстратегических ядерных ударов оперативно-тактическим ядерным оружием. О перспективах и результатах их возможного применения я писал в предыдущих частях «Записок».

Тем более, повторюсь, сколько-нибудь значительного количества химоружия у рашистов нет и быть не может. Да, теоретически, они могут за несколько недель создать полуимпровизированные химические боеприпасы из говна и палок. Например, снарядив неуничтоженные корпуса химических или дымовых артиллерийских снарядов высокотоксичными химическими веществами промышленного назначения (тем более, что часто эти снаряды и такие же артиллерийские мины различаются лишь заполняемым веществом). Напичкать их тем же хлором, например, которого в промышленно-развитых странах совершенно легально производится в мирных целях по несколько сотен тысяч и даже миллиону и более тонн в год. По данным министерства промышленности и торговли РФ в 2019 году, например, у них произведено 1 млн. 140 тыс. тонн хлора.

Но надо понимать, что эффективность таких самоделок будет очень низкой, даже если у населения не будет ни самых примитивных противогазов, ни даже пропитанных водой плотных марлевых масок. Даже маска-повязка в несколько раз повышает выживаемость при применении хлора с очень большой концентрацией в воздухе.

И такая атака будет несопоставима с последствиями для россии, которые безусловно последуют со стороны международного сообщества.

Но как же с химическим оружием, которое якобы применили руSSкiе против нашего героического Мариуполя?!

При ответе мне меньше всего хотелось бы выступать адвокатом русскАга мира. Ибо по моему скромному мнению наиболее целесообразным для цивилизации способом решения проблемы рашизма является превращение пространства т.н. россии в радиоактивную пустыню. С ее дальнейшей колонизацией нормальными людьми, когда пустыня перестанет светиться по ночам и фонить на дозиметрах… Но, не могу пойти против истины: боеприпасы, которые у нас принимают за «химические» - отнюдь НЕ химические в том смысле слова, которое вкладывают в понятие «химический боеприпас» военные всего мира.

Фосфорные (зажигательные, дымозажигательные, чисто дымовые) боеприпасы и использующие нефосфорные дымообразующие вещества - дымовые припасы - не являются «химическими».

Да, применение этих боеприпасов противником при определенных обстоятельствах может повлечь отравление. В том числе тяжелое. Порой - с летальным исходом.

Но не все знают, что, скажем, находящиеся в танковой башне, вполне могут отравится (даже смертельно) пороховыми газами при стрельбе из танковой пушки собственного танка. Если боевое отделение (башня) будет плохо вентилироваться, у пушки по какой-то причине не будет работать или работать плохо система продувки ствола сжатым воздухом или пассивный отсос наружу пороховых газов (для этого на стволе есть специальная фигня, называющаяся «эжектор»). Особенно, если стрельба будет слишком частой. Но из этого никто не делает вывод, что обычный осколочно-фугасный, а тем более снаряд-бронебой, не содержащий никакого заряда, является химическим оружием.

Да, во время Второй Мировой войны сначала немцы случайно открыли этот прием, а потом и Советы, и солдаты Союзников порой его применяли: оказывавшийся довольно эффективным метод «выкуривания» или выведения из строя противника, засевшего в оборонительном сооружении или укрепленным жилом доме. Подтянув, например, минометную роту, и начиная гвоздить по дому минометными дымовыми минами (даже не фосфорными) и создавая внутри такую высокую концентрацию дыма, что от нее противник терял сознание и даже погибал, даже находясь в добротных противогазах и умело их используя…

Да, есть такое. А продукт сгорания фосфора к тому же ядовит. И кусочки горящего фосфора вызывают тяжелые, мучительные, страшные раны-ожоги. Именно поэтому фосфорные боеприпасы почти повсеместно считаются «варварским оружием», «причиняющим чрезмерно тяжелые и излишние страдания». Мировое Сообщество старается постепенно все жестче и жестче ограничить применение фосфорных боеприпасов. Да, массированное применение фосфорных боеприпасов подобным образом может драматически сказаться на положении обороняющихся. Особенно в таких тяжелейших ситуациях, в которой находятся героические защитники Мариуполя…

Но называть это «химической войной» категорически нельзя. И такое применение никаких крупных военных успехов противнику принести не может. Такие действия могут сыграть решающую роль, скажем, в боях за оказавшийся неприступным взводный, ротный опорный пункт, да и только.

Поэтому повторюсь: не нагнетайте! Не создавайте на пустом по меркам военного времени месте истерику и предпосылки для паники. Спокойнее, граждане! Как говорят в таких случаях хасиды: «Ребе приказал радоваться! Ибо тяжелые времена – впереди».

Сергей Гончаров

Автор - в 1995-1997 гг. являлся специалистом I категории, затем ведущим специалистом – и.о. зам. начальника отдела Аналитического Центра при Министерстве машиностроения, ВПК и конверсии Украины/помощником начальника Главного Управления финансов и внешнеэкономической деятельности Министерства. В 2002-2007 гг. – директор военных и энергетических программ Центра оценки политических рисков. В 2002-2005 гг. – также один из «приглашенных экспертов» дирекции военных программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова. Член Экспертного Совета Центра исследований Армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР; более известен по бренду принадлежащей Центру информационно-консалтинговой компании Defense Express)