Іноземні онлайн-магазини блокують платежі за випущеними в РФ картками UnionPay

13 апреля 2022 | 13:16

Іноземні онлайн-магазини та їхні банки-еквайєри блокують платежі за випущеними в РФ картками китайської UnionPay.

"Попит на карти китайської UnionPay продовжує зростати. За експертними оцінками, кількість емітованих карт системи в РФ на сьогоднішній день близько півмільйона, це вдесятеро більше, ніж на початок березня.

Істотна частина їх - віртуальні, тобто передбачають використання для оплати товарів в інтернет-магазинах. Але з цим, як з'ясувалося після отримання карток, якраз є проблеми. Багато іноземних магазинів та їхні банки-еквайєри відсікають будь-які платежі з карт, випущених у РФ, зокрема і UnionPay. Вплинути на цю ситуацію могла б сама система, зажадавши від еквайєрів на місцях виконувати зобов'язання. Але в UnionPay воліють не втручатися", - йдеться у статті.

Зазначається, що днями "Русский стандарт" та МТС-банк розпочали випуск карток платіжної системи UnionPay - таким чином, кількість банків-емітентів у РФ зросла до десяти кредитних організацій.

На початку березня міжнародні платіжні системи, найбільші з яких Visa та MasterCard, вирішили призупинити роботу в РФ. Карти перестали працювати за кордоном, у тому числі для покупок в іноземних онлайн-магазинах.

"З МПС на ринку РФ залишилася лише UnionPay. Вона працює у 180 країнах, у тому числі в США та ЄС. На тлі ажіотажного попиту вартість випуску та обслуговування карток UnionPay вже становить від декількох тисяч до більш ніж 10 тис. руб. на рік.

Проте, як свідчать численні скарги у соціальних мережах та на профільних форумах, свої завдання карта виконує далеко не завжди", - пише "Комерсант".

Банки наявність проблеми не афішують, але в кол-центрах, яким телефонувало видання, не приховували, що неможливість оплати - поширене явище. На офіційні запити в жодному з банків, що випускають картки UnionPay в РФ, не відповіли.

У неофіційних розмовах банкіри кажуть, що проблема в іноземних онлайн-магазинах, які на тлі вторгнення РФ в Україну вирішили просто не обслуговувати росіян, хоч санкції цього й не передбачають.

"Такі гравці дають розпорядження банкам-еквайєрам не проводити платежі за картами, випущеними в РФ, незалежно від ПС", - говорить одне з джерел газети.