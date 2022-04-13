Підраховано вартість осійського металобрухту, підбитого ЗСУ

13 апреля 2022 | 14:01

В боях проти ЗСУ ворог втратив уже 5 тисяч одиниць техніки, які можна переробити на ресурс вартістю майже півсотні мільйона доларів За сім тижнів війни Збройні Сили України знищили уже 5 тисяч одиниць техніки орків.

Якщо в еквіваленті, це виходить близько 85 тисяч тонн брухту чорних та кольорових металів – 75 тисяч тонннержавіючої сталі, 2500 тонн алюмінію, 1000 тонн міді та 360 тонн титану і магнію. За поточними цінами такий ресурс коштує 45 мільйонів доларів. Такі підрахунки наводить Forbes.

Автори публікації з посиланням на фахівців металургійної галузі окремо наголошують, що "переробкою" такого металобрухту в першу чергу займаються та займатимуться Міноборони та Служба безпеки України. В уламках збитих літаків іноді можна знайти вузли, що становлять інтерес для нашого ОПК.

На знищеній бронетехніці можуть бути комплектуючі, якіможна зняти та використати для подальшого використання.