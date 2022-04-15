«ПИСЬМА из ГОРЯЩЕГО ТАНКА»-11: «Москва» - оно утонуло

15 апреля 2022 | 12:08 , Сергей Гончаров, для "ТЕМЫ"

С некоторым временным лагом флагман Краснознаменного Черноморского флота ВМФ ВС РФ ушел туда, куда его послал украинский пограничник 24 февраля. Принять это решение крейсеру помог прилет двух противокорабельных ракет РК-360 «Нептун» в борт, выпущенных отдельной береговой мобильной ракетной батареей ВМС ЗСУ. Пожар и детонация на борту стали логичным следствием. И в результате крейсер утоп. Почему это произошло и как это утопление повлияет на ход войны? Давайте разбираться.

В узковоенном отношении не имеет значения пошел ли крейсер ко дну или нет, над чем сутки ломали головы спецслужбы многих стран. Лишь сегодня на официальном сайте МО РФ появилась благая весть:

«В ходе буксировки в главную военно-морскую базу Краснознаменного Черноморского флота Севастополь аварийно-спасательными средствами КЧФ – гвардейского ракетного крейсера «Москва» - крейсер затонул в результате потери остойчивости».

По сути? это мало что поменяло: флагманская российская посудина получила такие повреждения, которые не поправишь без постановки в «ковш» судоремонтного завода, либо вообще на эллинг судоверфи. А единственное место на Черном море, где можно его так поставить - Николаевский судостроительный завод украинского Госконцерна «УкрОборонПром». Здесь построены все крейсера типа «Слава»? в числе которых и «Москва».

Конечно, это огромный морально-психологический и политико-пропагандистский урон РФ. Это публичная оплеуха МО РФ, для ВС РФ, для ВМФ РФ, конкретно для КЧФ, для русского судостроения, для русского ВПК в целом. От соперника, который на две весовых категории легче тебя.

Но узковоенное значение потопления «Москвы» околонулевое. Начнем с того, что исход этой войны решается на суше. В меньшей степени – в воздухе (я имею ввиду и работу наземных зенитчиков по воздушным целям). Но ни разу НЕ на море.

Даже если в порядке мысленного эксперимента предположить, что в течении ближайших 24 часов будет полностью уничтожен весь состав боевых, десантных, минно-тральных сил РФ, их разведки, связи и управления, кораблей и катеров КЧФ – это стратегически НЕ переломит исхода войны.

Даже «холодная» космическая война, происходящая сегодня между орбитальными спутниковыми группировками военного и двойного назначения РФ и НАТО, играет куда бОльшую роль. Потому что разведка, потому что наблюдение, потому что целеуказание и контроль результативности ударов. Потому что коррекция траектории и цели удара крылатыми ракетами прямо в полете. Потому что навигация, потому что радиосвязь. Потому что, наконец, на казенно-военном языке - «картографическое и топогеодезическое обеспечение». Все это не сбивает самолетов и не уничтожает танков. Но на самом деле - чертовски важно. Важнее полусотни сбитых недовундервафлей, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и пары сотен сожженных русских танков.

Флот же в этой войне стратегического значения иметь не может по определению. Тупо по воле матушки-географии. Конечно, это приятный бонус, если русские рискнут повторно попробовать высадить десант в Одессу или в Одесском оперативном районе, у них будет несколько меньше возможностей обеспечить ПВО своего корабельного амфибийного десантного соединения и своей морской пехоты в бою. Но у русских на Черном море только в той 30-й дивизии надводных кораблей, в которую входила булькнувшая «Москва», остается пять сторожевых кораблей второго ранга (по западной системе классификации – «фрегатов УРО», УРО – «управляемого ракетного оружия» – ракетных фрегатов, проще говоря). Причем, фрегаты проекта 1135.6Р, шифр «Буревестник», либо по наименованию головного корабля этой серии – «тип «Адмирал Григорович» по возможности обеспечения ПВО даже превосходят ракетные крейсера проекта 1164.1, к которым относится утопшая «Москва».

На фрегатах «Буревестник» меньший запас зенитных ракет, но у всех пяти суммарно больше, чем на «Москве». Эти ракеты стреляют на меньшую дальность, у них меньшая максимальная высота перехвата, наконец каждый фрегат может одновременно выпустить три ракеты, а крейсера типа «Слава» - одновременно восемь. Зато фрегаты типа «Григорович» -могут давать очередной зенитно-ракетный залп каждые 2 секунды.

Но зенитные ракеты фрегаты типа «Григорович» на целое поколение совершенней, а радары - на два поколения. У этих фрегатов на два поколения более совершенны компьютеры систем наведения оружия, у них несравнимо лучше программное обеспечение компьютеров, что в современной войне чертовски важно.

Конечно приятно, что эта «Москва» больше не будет пулять по нам противокорабельными крылатыми ракетами «Вулкан». Которые могут поражать и наземные цели и имеют максимальную дальность около тысячи километров. Но не следует забывать, что таких ракет «Москва» могла выпустить за один поход всего 16. А уже пару недель назад общий счет баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, выпущенных рашистами по целям на территории Украины наземными комплексами «Искандер-М», «Эльбрус», «Точка-У», с бортов тяжелых бомбардировщиков и с бортов надводных кораблей того же КЧФ - превысила 1000 штук. Так что 16+, 16- – не принципиально.

Главным препятствием на пути возможной морской десантной операции русских в район Одессы являются отнюдь не наши «Нептуны», не береговая артиллерия, не боевые самолеты и даже не «Байрактары». Препятствие русских - древние, местами от длительного хранения обржавевшие морские шаровые гальваноударные якорные мины заграждения. Да, те самые, про которые моряки говорят «холодная «рогатая смерть» в холодных водах». Мины этих образцов СССР разрабатывали в начале 1930-х годов.

Они произведены много позже – в 1960е-1970-е, но возраст их разработки перевалил за 80 лет. И вот эти примитивные мины не в состоянии вытралить доблестные минно-тральные силы Черноморского флота ВМФ ВС РФ. Их аналоговнетные дрянные минные тральщики не в состоянии выловить эти дрянные древние мины!

Если потопление «Москвы» имеет какое-то военное значение, то вполне вероятен сценарий, когда в результате русское верховное командование прикажет своим кораблям первого и второго ранга действовать на Черном море предельно осторожно или вовсе запретит выходить в море.

Прецедент в советской военно-морской истории датирован 1943 годом. Тогда случилась позорное поражение, не стоившее врагу почти ничего, кроме слабых разрушений контролировавшегося немцами Ялтинского порта, повреждения немецкого торпедного катера, гибели нескольких пикировщиков «Штука» и одного самолета-торпедоносца «Хейнкель-111». 6 октября 1943-го СССР потерял вместе с экипажем новейшего лидера эсминцев. Лидер эсминцев - это существовавший по 1950-е гг. подкласс эсминцев, только более крупных размеров и водоизмещения, чем обычные эсминцы, с более мощным торпедным, артиллерийским главного калибра и более мощным зенитным вооружением. К этому добавилась потеря двух классических новейших эсминцев с экипажами. После чего Сталин запретил всем боевым кораблям всех трех воющих советских флотов (Черноморского, Балтийского и Северного), начиная от класса «эсминец» и выше вообще выходить в море и даже на внешние рейды портов и баз, в которых они трусливо прятались до окончания войны.

Ничего с тех времен в управлении российской армии не изменилось. Посему весьма вероятно, что кровавый карлик отдаст такой «Сталинский приказ». И это будет для нас приятным бонусом.

Ну и в заключение - поледний экскурс в недавнюю историю. 21 марта 1991 года «Москву», называвшуюся «Слава», поставили на капитальный ремонт и модернизацию на николаевском заводе №445. Но 26 декабря того же года СССР внезапно закончился. Деньги у русских тоже закончились, посему ремонт и модернизация «Славы-Москвы» затянулись до лета 1999 года. Так вот, чтобы сэкономить на оплате, русские предложили отчасти расплатиться бартером. Они предложили снять с судна все шесть 30-мм 6-ствольных сверхскорострельных (5000-6000 выстрелов в минуту) зенитно-артиллерийских комплексов с автономными радарным и оптико-электронным управления у каждого типа АК-630М, и отдать для установки на перешедший в нашу собственность после развала СССР недостроенный ракетный крейсер того же проекта «Адмирал флота Лобов» (переименованный нами в «Галичина», в впоследствии – «Украина»).

6-ствольные пушки сняли и установили на «Галичину-Украину». А когда русское «гвардейское корыто» в августе 1999-го, наконец, вступило в строй русского Черноморского флота, их адмиралы решили: а зачем нашей вундервафле пушки-зенитки, если у нее аж два зенитно-ракетных комплекса со 104 шт. зенитных ракет?

…Так он и ходил до встречи с нашими «Нептунами» совсем без зенитных автоматов. Русские адмиралы не ведали того, что известно во всех флотах мира: корабельные ЗРК не могут полностью заменить корабельную зенитную артиллерию. Эта артиллерия - самая ближняя и самая последняя линия обороны против противокорабельных ракет.

Резюмируем: оно утонуло.

Сергей Гончаров

В 1995-1997 гг. являлся специалистом I категории, затем ведущим специалистом – и.о. зам. начальника отдела Аналитического Центра при Министерстве машиностроения, ВПК и конверсии Украины/помощником начальника Главного Управления финансов и внешнеэкономической деятельности Министерства. В 2002-2007 гг. – директор военных и энергетических программ Центра оценки политических рисков. В 2002-2005 гг. – также один из «приглашенных экспертов» дирекции военных программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова. Член Экспертного Совета Центра исследований Армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР; более известен по бренду принадлежащей Центру информационно-консалтинговой компании Defense Express)