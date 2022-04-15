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КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ В УКРАИНЕ СОКРАТИЛОСЬ В 19 РАЗ, В КИЕВЕ В 30 РАЗ
15 апреля 2022 | 12:17
Если в целом на украинском рынке труда количество вакансий по сравнению с прошлым годом сократилось в 19 раз, то в Киеве падение количества предложений работы более существенно – в 30 раз, сообщил кадровый портал grc.ua.
При этом отмечается, что нынешний кризис на рынке труда самый тяжелый за последние 10 лет. Это видно и по тому, какую часть всех актуальных вакансий в Украине занимают столичные предложения - в апреле их всего 37%, причем с начала войны доля вакансий по Киеву уменьшается.
Если раньше столица была самым желанным местом поиска работы у соискателей по причине высоких зарплат, то сегодня в Киеве предлагают не самую высокую оплату труда, Однако столица осталась лидером по количеству предложений, отмечается в пресс-релизе.
Больше всего открытых вакансий в столице, как и до войны, предлагают компании IТ-отрасли. Для специалистов сферы информационных технологий, интернета и телеком-индустрии открыто 29,4% вакансий, актуальных в апреле в Киеве.
На втором месте по востребованности в столице работники сферы продаж - 14% вакансий. Востребованы также маркетологи, SMM-специалисты, PR-специалисты и специалисты в сфере рекламы - 11,6%. Традиционно есть предложения для фармацевтов (7,3%) и работников сферы логистики и транспорта (4,2%).
Не самое подходящее время для трудоустройства по сравнению с довоенным временем для руководителей и топ-менеджеров - всего 2% всех актуальных предложений в Киеве.
Меньше всего подыскивают кадры сфера туризма, гостиницы, рестораны (1.8%), банковская сфера (1,5%). В этом же списке наименее востребованных предложений в Киеве - специалисты по подбору и управлению персоналом (0,8%), сфера добычи сырья (0,3%), наука и образование (0,3%), а также работники по инсталляции и сервису (0,3%), автомобильный бизнес (0,2%), закупки (0,2%) и кадры по безопасности (0,2%).
Несмотря на работу в условиях войны, большинство предложений в столице предусматривают полный рабочий день (59%), тогда как дистанционную работу предлагают 33% работодателей, по 4% вакансий - со сменным или гибким графиком работы.
Война сказалась и на киевских зарплатах. Если долгие годы в столице были самые высокие зарплаты, то сейчас они заметно упали. В Киеве средняя зарплата в апреле составляет 25 тыс. грн. В то же время во Львовской области в среднем платят 28,3 тыс. грн., в Днепропетровской области - 26 тыс. грн., в Одесской - 26,4 тыс. грн.
Треть предложений киевских компаний предусматривает удаленный формат работы, то есть претендовать на трудоустройство в них могут соискатели, которые находятся и в других городах страницы, или даже за границей. Это увеличивает доступ к таким вакансиям для украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть страну и оказались за рубежом, но сталкиваются с проблемой трудоустройства там. Они могут работать удаленно в компаниях в Украине.
Больше всего удаленной работы в Киеве сейчас для кандидатов из сферы IТ – 44% всех актуальных предложений в апреле. Как отмечают эксперты, эта сфера всегда лидировала по возможным предложением работать удаленно, без привязки к городу или стране.
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