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Українське військо отримало ударний дрон вітчизняного приватного виробника
16 апреля 2022 | 01:52
Український ударний дрон Punisher (Каратель) пройшов випробування і схвалений до застосування підрозділами ССО.
Про це увечері, 15 квітня, повідомив СЕО компанії UA Dynamics, яка й розробляла цей дрон, Максим Музика (https://www.facebook.com/muzamax/posts/2028497460657632).
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