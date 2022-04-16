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На крейсере "Москва" могли находиться ядерніе боеголовки

16 апреля 2022 | 02:00

На борту российского ракетного крейсера «Москва», который затонул вечером 14 апреля в Черном море в результате полученных повреждений, могли находиться ядерные головные боевые части для противокорабельных ракет.


Об этом написал руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в своем Facebook.

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«Специалисты говорят, что за штатом на борту ркр «Москва» есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам (возможно для многих это новость, но так и есть, это корабль – носитель ядерного оружия). Где эти боеголовки? Где они были при взрыве боезапаса? Где точка на карте? Координаты? - Это компетенции СБ ООН, МАГАТЭ... К этому немедленно должны присоединиться прибрежные государства Черного моря - Турция, Румыния, Болгария, Грузия» - написал он.

Как сообщалось, вечером 13 апреля был нанесен ракетный удар по российскому крейсеру «Москва», участвовавшему в захвате острова Змеиный. После удара на корабле сдетонировал боекомплект и начался пожар. Удар по крейсеру нанесли украинскими противокорабельными ракетами РК-360МЦ «Нептун».

Несмотря на все попытки российских оккупантов спасти корабль, вечером 14 апреля минобороны россии вынуждено было признать, что ракетный крейсер «Москва» все-таки пошел на дно.



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