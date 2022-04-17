С "Москвой" пошли на дно 450 членов экипажа

17 апреля 2022 | 19:46

На борту флагмана Черноморского флота РФ «Москва», затонувшего вечером 14 апреля в результате украинского ракетного удара, погибли более 450 российских военных вместе с капитаном Антоном Куприным.

«Капитан 1 ранга командир крейсера «Москва» Куприн Антон Валерьевич погиб на борту флагмана Черноморского флота России. Именно по его приказам из крейсера производился обстрел крылатыми ракетами украинских городов», – сообщили в Telegram-канале Новости Вооруженных сил.



Также, по информации экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, получившего в 2019 году украинское гражданство, из 510 человек штатного экипажа корабля погибли 452 человека.



«По уточненным данным, количество спасенных моряков «Москва» составило 58 человек из штатного экипажа 510», – сообщил Пономарев.



Гибель почти всего экипажа подтвердили советник президента Украины Алексей Арестович и советник министра внутренних дел Антон Геращенко.



Напомним, 13 апреля стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по крейсеру «Москва». После этого крейсер опрокинулся и начал тонуть. Позже Россия официально подтвердила его гибель, однако в минобороны России уверяли, что экипаж крейсера был спасен.