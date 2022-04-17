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С "Москвой" пошли на дно 450 членов экипажа
17 апреля 2022 | 19:46
На борту флагмана Черноморского флота РФ «Москва», затонувшего вечером 14 апреля в результате украинского ракетного удара, погибли более 450 российских военных вместе с капитаном Антоном Куприным.
«Капитан 1 ранга командир крейсера «Москва» Куприн Антон Валерьевич погиб на борту флагмана Черноморского флота России. Именно по его приказам из крейсера производился обстрел крылатыми ракетами украинских городов», – сообщили в Telegram-канале Новости Вооруженных сил.
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[17.04.2022]
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