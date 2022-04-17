Итальянцы обещают отказаться от российского газа быстрее, чем планировалось

17 апреля 2022 | 19:51

Европа может снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России раньше, чем предполагалось, заявил премьер-министр Италии Марио Драги в интервью изданию Corriere della Sera.

Драги ожидает, что зависимость получится сократить раньше, чем ожидалось еще месяц назад, за счет заключения сделки итальянской нефтегазовой компании Eni на дополнительную поставку 9 млрд кубометров газа из Алжира – это треть от объема импорта из России. Драги подчеркнул, что «необходимо диверсифицировать источники энергии и найти новых поставщиков».

«У нас есть газ в хранилищах и будет новый газ от других поставщиков», — сказал премьер Италии и добавил, что любые меры будут иметь незаметный эффект. «Мы говорим о снижении температуры нагрева на 1 — 2 градуса и аналогичных колебаниях для кондиционеров» — сказал он.

По словам премьера, сейчас Европа покупает газ «по цене, не имеющей отношения к исторической стоимости и производственным расходам», и тем самым «финансирует Россию». Сейчас Италия покупает в России около 40% своих объемов газа.

В начале марта итальянская Eni приостановила закупки российской нефти. У энергокомпании остаются контракты с российским «Газпромом», но она пообещала внимательно следить за ситуацией с закупками газа и выполнять все санкционные решения Италии и Евросоюза.