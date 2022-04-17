ГУР: Росія поставила на паузу виробництво ЗРК

17 апреля 2022 | 20:00

Виробництво російських зенітних ракетних комплексів поставлено на паузу, працівників заводів відправляють у відпустку чи війну, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Фейсбуці.

«Виробничі потужності «Ульянівського механічного заводу» (АТ «УМЗ», Ульяновськ) фактично зупинено. «УМЗ» – виробник радіолокаційних систем та засобів протиповітряної оборони ближньої та середньої дальності для сухопутних військ Росії (ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗГРК «Тунгуска»). Причини критичного стану виробництва – використання великої кількості комплектуючих та електронних компонентів у виробництві продукції військового призначення», - йдеться у повідомленні .

Як зазначають у розвідці, нещодавно основним постачальником російського ВПК була Німеччина, проте з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України будь-яку співпрацю було припинено.

За словами працівників, продовжувати виробництво власними силами завод не в змозі, оскільки в технологічному процесі не використовується практично нічого російського.

У ГУР зазначають, що зараз керівництво заводу шукає можливості обійти санкції та налагодити постачання через треті країни (зокрема Казахстан). Однак такі схеми призводять до значного подорожчання комплектуючих через необхідність сплачувати послуги країнам-посередникам. А це не передбачено бюджетом та збільшити його немає можливості.