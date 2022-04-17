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"Украина не уступит территории Донбасса, чтобы прекратить российскую вооруженную агрессию", - Зеленский
17 апреля 2022 | 20:10
По его словам, Россия может снова попытаться захватить Киев, если она сможет захватить Донбасс.
Украина не собирается уступать территории в Донецкой и Луганской областях, чтобы прекратить войну с РФ, а украинские военные готовы к битве с россиянами на Донбассе, которая может повлиять на ход всей войны. Об этом президент Украины рассказал во время интервью каналу CNN.
"Вот почему для нас очень важно не позволить им, стоять на своем, потому что это сражение - оно может повлиять на ход всей войны. Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству. Поэтому мы понимаем, что то, что мы их отбили и они ушли, и они убегали от Киева – с севера, из Чернигова и с этого направления – это не значит, что если им удастся захватить Донбасс, они не пойдут снова на Киев”, – сказал Зеленский.
По его словам, Россия может снова попытаться захватить Киев, если она сможет захватить Донбасс.
"Поэтому для нас очень важно не позволить им сделать этого, выстоять, потому что эта битва... она может повлиять на ход всей войны", - сказал Зеленский
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[17.04.2022]
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