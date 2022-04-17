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В Киевской области арестовали самопровозглашенного "главу" Дымерской ОТО
17 апреля 2022 | 20:13
Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины самопровозглашенному “главе” Дымерской ОТО (Объединенная территориальная община).
Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, так называемый "руководитель территориальной общины" подозревается в коллаборационной деятельности, а также несанкционированном распространении информации о Вооруженных силах Украины и других военных формированиях в условиях военного положения.
По данным следствия, мужчина после оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение военных Российской Федерации по сотрудничеству.
В прокуратуре отмечают, что после того как подозреваемый получил гарантии личной сохранности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности.
"В начале марта 2022 года оккупанты принудительно собрали местное население. Во время выступления перед гражданами подозреваемый сообщил, что отныне он избранный глава Дымерской ОТО", – говорится в сообщении.
В ОГП подчеркнули, что в условиях военного положения подозреваемый подбирал людей для незаконного сотрудничества с вооруженными силами государства-агрессора, привлекал их к выполнению работ в поселковом совете и на территории общины.
Кроме этого, он предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО (Антитеррористическая операция – Delo.ua), территориальной обороны и депутатах среди местных жителей.
В настоящее время пресловутому "главе ОТО" избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводится следственным управлением облуправления Службы безопасности Украины при оперативном сопровождении Департамента контрразведки СБУ.
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