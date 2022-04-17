Основна команда ФК "Прикарпаття" майже в повному складі вступила до лав ЗСУ

17 апреля 2022 | 20:23

Присягу на вірність українському народові склали 14 футболістів і тренери івано-франківського клубу.

Основна команда ФК "Прикарпаття" майже в повному складі вступила до лав Збройних сил України.

Про це повідомили на сайті клубу.

"14 футболістів і тренери івано-франківського клубу склали присягу на вірність українському народові. Це абсолютно безпрецедентний випадок від початку війни, коли футбольна команда Першої ліги одностайно приймає рішення про мобілізацію", - йдеться в матеріалі.