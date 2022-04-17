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Основна команда ФК "Прикарпаття" майже в повному складі вступила до лав ЗСУ
17 апреля 2022 | 20:23
Присягу на вірність українському народові склали 14 футболістів і тренери івано-франківського клубу.
Основна команда ФК "Прикарпаття" майже в повному складі вступила до лав Збройних сил України.
Про це повідомили на сайті клубу.
"14 футболістів і тренери івано-франківського клубу склали присягу на вірність українському народові. Це абсолютно безпрецедентний випадок від початку війни, коли футбольна команда Першої ліги одностайно приймає рішення про мобілізацію", - йдеться в матеріалі.
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