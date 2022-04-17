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Одещина готова дати бій російському окупанту, – Військово-морські сили України
17 апреля 2022 | 20:29
Українські захисники підготували позиції і готуються зустріти ворога нищівними ударами.
Командувач Військово-Морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа вчергове відвідав оборонні позиції Одеси та області. Він перевірив організацію бойової служби і посилення об’єктів місцевої інфраструктури.
Неїжпапа також поспілкувався з морськими піхотинцями, які перебувають на бойових постах. Командувач обговорив з керівним складом можливі сценарії територіальної оборони з морського напрямку, повідомили на сторінці ВМС у Facebook. Там підкреслили, що Одещина готова дати бій російському окупанту
"За його (Неїжпапи. – Ред.) словами, ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем Збройних сил України, Військово-Морські сили разом з побратимами готові до відсічі сил і засобів російського окупанта", – зазначили в повідомленні.
Позиції для зустрічі ворога з метою нанесення ефективного і нищівного удару по загарбниках уже розгорнуто.
Росія раніше вже намагалась висадити свої диверсійні групи з моря, а також підходила на своїх кораблях до берегів Одещини, аби завдати ракетних ударів по мирному населенню. Наша артилерія вразила дві морські цілі, решта "безаналогових плавзасобів" країни-терориста бути відігнані.
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