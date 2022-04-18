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Суркова и Беседу могут «назначить» виновными за провал операции в Украине
18 апреля 2022 | 14:12
Экскуратор украинского направления Владислав Сурков несколько дней назад был арестован. Руководителя 5-го отдела ФСБ Сергея Беседу перевели из-под домашнего ареста в Лефортово. Шойгу долгое время не появляется на публике, есть информация, что у него инфаркт. Такие действия путина связаны с полным провалом украинского направления. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, обладающий инсайдерской информацией с российской стороны.
«Список претензий там достаточно велик. Если возникнет необходимость найти виновного за проигрыш в войне — это будут вот эти чиновники и генералы. Их заключение направлено на то, чтобы предотвратить побег, а также выбивать необходимую информацию», — передает слова инсайдеров Илья Несходовский.
То есть, по убеждению инсайдеров, все эти аресты не связаны с возможным мятежом, а с поиском и обнаружением виновных за неудачную операцию в Украине, чтобы при необходимости выдать их обществу, представив украинскими агентами.
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