ТЕМА

Суркова и Беседу могут «назначить» виновными за провал операции в Украине

18 апреля 2022 | 14:12

Экскуратор украинского направления Владислав Сурков несколько дней назад был арестован. Руководителя 5-го отдела ФСБ Сергея Беседу перевели из-под домашнего ареста в Лефортово. Шойгу долгое время не появляется на публике, есть информация, что у него инфаркт. Такие действия путина связаны с полным провалом украинского направления. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, обладающий инсайдерской информацией с российской стороны.


По его словам, провал украинского направления связывают с тем, что эти чиновники и их подчиненные предоставляли недостоверную информацию — искривленную в соответствии с желаниями руководства рф. А выделенные средства разворовывались в огромных объемах, разработанные планы по захвату Украины оказались низкого качества, с серьезными просчетами…

«Список претензий там достаточно велик. Если возникнет необходимость найти виновного за проигрыш в войне — это будут вот эти чиновники и генералы. Их заключение направлено на то, чтобы предотвратить побег, а также выбивать необходимую информацию», — передает слова инсайдеров Илья Несходовский.

То есть, по убеждению инсайдеров, все эти аресты не связаны с возможным мятежом, а с поиском и обнаружением виновных за неудачную операцию в Украине, чтобы при необходимости выдать их обществу, представив украинскими агентами.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

Украина со спикером! Александр Мороз в парламенте 6 июля 2006 года.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100