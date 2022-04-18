ТЕМА

Окупанти взяли під контроль Кремінну

18 апреля 2022 | 14:23

Бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива.


Російські війська взяли під контроль місто Кремінну Луганської області

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива. Із Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять", – написав він у фейсбуці.



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