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Украина просит 50 млрд долларов финансовой помощи у МВФ и стран G7

18 апреля 2022 | 14:28

Средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета в течение следующих шести месяцев.


Украина запросила у стран “Большой семерки” финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов. Об этом заявил советник президента Олег Устенко, передает Reuters.

Параллельно задействовано еще несколько опций, среди которых — выпуск еврооблигаций с нулевым купоном и перераспределение специальных прав заимствований Международного валютного фонда.

“Главные расходы — это армия и все, что касается социальной сферы. Чтобы поддерживать первое и второе, нам нужна поддержка партнеров”, — сказал Устенко.

Переговоры по финансированию должны пройти на следующей неделе, когда в Вашингтоне будут проходить весенние встречи МВФ и Всемирного банка.



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© фото: Олег Ельцов

   
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