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Путін перебрав на себе обов’язки головнокомандувача: Грозєв оцінив ризики
22 апреля 2022 | 11:25
Протягом кількох днів чи тижнів глава Кремля може відкоригувати якісь очевидні помилки, сказав журналіст.
Грозєв додав, що, за даними його джерел, Путін намагається все брати у власні руки і давати інструкції, бо вже нікому не довіряє: "Він реально зараз намагається сам брати участь і бути реальним головнокомандувачем. Це буде дуже цікаво. Нова стадія цієї війни, в якій Путін не вірить нікому і сам наказує".
Протягом кількох днів чи тижнів глава Кремля може відкоригувати якісь очевидні помилки, але, переконаний Грозєв, не зможе побудувати нову стратегію війни проти України.
"Подивимося через тиждень... Чим більше він особисто бере участь, тим гірше буде для стратегії", – сказав Грозєв.
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[22.04.2022]
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