На расії спалили третій військкомат

22 апреля 2022 | 12:33

Вже втретє, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, російські військомати закидають коктейлями Молотова. Цього разу підпалили військомат в Мордовії. Таким чином люди знищують документацію, що дозволить уникнути мобілізації.