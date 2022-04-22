ТЕМА

На расії спалили третій військкомат

22 апреля 2022 | 12:33


Вже втретє, з початку повномасштабного вторгнення в Україну,  російські військомати закидають коктейлями Молотова. Цього разу підпалили військомат в Мордовії. Таким чином люди знищують документацію, що дозволить уникнути мобілізації.



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