|
Daily Mail показало, как устроены бункеры “Азовстали”
22 апреля 2022 | 14:04
Daily Mail опубликовала инфографику, как устроены бункеры “Азовстали” (это, естественно, не реальный план помещений, а схематичное описание).
По данным издания, они выдерживат мощные авиаудары и проектировались в советское время на случай ядерной войны.
На поверхности множество километров занимают склады, доменные печи, электростанции, вентиляционные шахты. Все это создает укрытия для украинских войск для ведения обороны.
Ниже начинаются туннели, которые уходят на шесть этажей под землю. Они позволяют украинским войскам, скрытно перемещаясь, устраивать партизанские рейды по Мариуполю.
также читайте
[22.04.2022]
|
по теме
Макрон пообіцяв Україні самохідну артилерію
22. 04. 2022 | 14:25
Вася Хмельницкий поддержал национализацию ТРЦ Ocean Plaza, долю в котором недавно продал Андрею Иванову
22. 04. 2022 | 14:06
В интервью украинскому Forbes Василий Хмельницкий поддержал национализацию объекта, связанного с семейством Ротенбергов, которые считаются коллективным “кошельком Путина”.
Повний контроль над Донбасом та сухопутний коридор у Крим: раша озвучила подальші плани
22. 04. 2022 | 13:23
На расії спалили третій військкомат
22. 04. 2022 | 12:33
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»