ТЕМА

Daily Mail показало, как устроены бункеры “Азовстали”

22 апреля 2022 | 14:04

Daily Mail опубликовала инфографику, как устроены бункеры “Азовстали” (это, естественно, не реальный план помещений, а схематичное описание).


По данным издания, они выдерживат мощные авиаудары и проектировались в советское время на случай ядерной войны.

На поверхности множество километров занимают склады, доменные печи, электростанции, вентиляционные шахты. Все это создает укрытия для украинских войск для ведения обороны.

Ниже начинаются туннели, которые уходят на шесть этажей под землю. Они позволяют украинским войскам, скрытно перемещаясь, устраивать партизанские рейды по Мариуполю.



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