Вася Хмельницкий поддержал национализацию ТРЦ Ocean Plaza, долю в котором недавно продал Андрею Иванову

22 апреля 2022 | 14:06

В интервью украинскому Forbes Василий Хмельницкий поддержал национализацию объекта, связанного с семейством Ротенбергов, которые считаются коллективным “кошельком Путина”.

У государства есть идея национализации российских активов. В этом списке может оказаться Ocean Plaza, у вас есть доля 33%. Есть понимание, что с этим проектом будет дальше?

Перед Новым годом я продал строительный бизнес своему партнеру Андрею Иванову. Однако формально еще остаюсь собственником, потому что не переоформил все активы. Я в этом бизнесе был 30 лет и уже перерос. Теперь больше интересуюсь инновациями и созданием экосистем.

Вместе со строительным бизнесом я продал и эти 33% Ocean Plaza. Возможно, Андрей еще какую-то долю купил, но 51% точно принадлежат российской компании. Если власть решит, что этот объект нужно национализировать, значит, так и будет. Важно, чтобы в этом не было исключения. Это нормально. Это выбор власти.