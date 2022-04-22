|
Вася Хмельницкий поддержал национализацию ТРЦ Ocean Plaza, долю в котором недавно продал Андрею Иванову
22 апреля 2022 | 14:06
В интервью украинскому Forbes Василий Хмельницкий поддержал национализацию объекта, связанного с семейством Ротенбергов, которые считаются коллективным “кошельком Путина”.
У государства есть идея национализации российских активов. В этом списке может оказаться Ocean Plaza, у вас есть доля 33%. Есть понимание, что с этим проектом будет дальше?
Перед Новым годом я продал строительный бизнес своему партнеру Андрею Иванову. Однако формально еще остаюсь собственником, потому что не переоформил все активы. Я в этом бизнесе был 30 лет и уже перерос. Теперь больше интересуюсь инновациями и созданием экосистем.
Вместе со строительным бизнесом я продал и эти 33% Ocean Plaza. Возможно, Андрей еще какую-то долю купил, но 51% точно принадлежат российской компании. Если власть решит, что этот объект нужно национализировать, значит, так и будет. Важно, чтобы в этом не было исключения. Это нормально. Это выбор власти.
также читайте
[22.04.2022]
|
по теме
Макрон пообіцяв Україні самохідну артилерію
22. 04. 2022 | 14:25
Daily Mail показало, как устроены бункеры “Азовстали”
22. 04. 2022 | 14:04
Daily Mail опубликовала инфографику, как устроены бункеры “Азовстали” (это, естественно, не реальный план помещений, а схематичное описание).
Повний контроль над Донбасом та сухопутний коридор у Крим: раша озвучила подальші плани
22. 04. 2022 | 13:23
На расії спалили третій військкомат
22. 04. 2022 | 12:33
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»