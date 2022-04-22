Макрон пообіцяв Україні самохідну артилерію

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Голова держадміністрації Запорізької області Євген Червоненко і телеведуча Руслана Писанка під час благодійного аукціону в Миколаєві у вівторок, 19 грудня 2006 р. В день Святого Миколая за ініціативою губернатора Миколаївської області.