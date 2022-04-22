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Макрон пообіцяв Україні самохідну артилерію
22 апреля 2022 | 14:25
Франція направить Україні самохідні артилерійські установки «Цезар», — Еммануель Макрон.
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[22.04.2022]
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