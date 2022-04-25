Борис Джонсон рискует лишиться должности

25 апреля 2022 | 22:43

Скотланд-Ярд рассматривал дело о вечеринке 2020 года на Даунинг-стрит, в которой участвовал Джонсон вопреки локдауну в связи с пандемией. Также изучались обстоятельства «общей деловой культуры в кабмине под руководством Джонсона».

Как пишет The Times со ссылкой на источники в Лондоне, после обнародования результатов расследования Джонсону «придется подать в отставку».



При этом отмечается, что секретарь кабмина Сью Грей, которая ведет расследование, испытывает из-за этого «сильнейшее давление».



Ранее Джонсон извинился за то, что проводил вечеринки во время карантина.



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