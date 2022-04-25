Маск купив Твиттер повністю

25 апреля 2022 | 23:14

Засновник SpaceX Ілон Маск уклав угоду щодо купівлі Twitter Inc. за 44 млрд доларів. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що обговорення угоди, яка минулого тижня виглядала невизначено, прискорилися на вихідних після того, як Маск передав акціонерам фінансові деталі своєї пропозиції.

Інвестори отримають 54,2 долара за кожну акцію Twitter, якою вони володіють.

Для фінансування угоди Маск залучив 25,5 млрд доларів боргового та акціонерного фінансування та надасть близько 21 млрд доларів власного капіталу, зазначає Bloomberg.

З 2013 року Twitter торгувався на біржі, наразі компанія повертається у приватні руки.