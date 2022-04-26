Кокс для Росії. В Естонії затримали кокаїн для росії на півміл'ярда

26 апреля 2022 | 07:25

В естонському порті Muuga затримали судно з кокаїном на суму 500 000 000 USD. Білий порошок вагою в три із половиною тони прямував до Російської Федерації. Навіщо росіянам так багато? Мабуть, їм важко та страшно воювати, якщо не під кайфом.



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