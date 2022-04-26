ТЕМА

Британія підтримала нас не лише зброєю

26 апреля 2022 | 07:29


Британія скасувала всі мита на українські товари згідно угоди про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року. Тобто, на рік раніше, аніж обіцяла. Скасовані всі квоти на аграрну та промислову продукцію. «Це надасть Україні економічну підтримку у скрутний час», - уряд Великої Британії.

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