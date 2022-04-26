Для росіян закриваються турецькі курорти

26 апреля 2022 | 10:55

TUI Tantur, дочірня компанія найбільшого європейського туроператора TUI, надіслала по готелях лист з вимогами скасувати бронювання російським туристам.

Лист вимагає, щоб в готелях компанії не було росіян, а заброньовані громадянами Росії тури мають бути повністю скасовані до 31 травня. Про це пише «Туристична газета» Туреччини.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :