ТЕМА

Для росіян закриваються турецькі курорти

26 апреля 2022 | 10:55

TUI Tantur, дочірня компанія найбільшого європейського туроператора TUI, надіслала по готелях лист з вимогами скасувати бронювання російським туристам.


Лист вимагає, щоб в готелях компанії не було росіян, а заброньовані громадянами Росії тури мають бути повністю скасовані до 31 травня. Про це пише «Туристична газета» Туреччини.

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