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Для росіян закриваються турецькі курорти
26 апреля 2022 | 10:55
TUI Tantur, дочірня компанія найбільшого європейського туроператора TUI, надіслала по готелях лист з вимогами скасувати бронювання російським туристам.
Лист вимагає, щоб в готелях компанії не було росіян, а заброньовані громадянами Росії тури мають бути повністю скасовані до 31 травня. Про це пише «Туристична газета» Туреччини.
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