ТЕМА

Европа очищается от русских туристов

27 апреля 2022 | 08:00

Консульство Нидерландов в России с 27 апреля прекратит выдачу краткосрочных виз.


Причиной такого решения в дипмиссии назвали сокращение числа сотрудников — 19 апреля МИД РФ объявил о высылке 15 нидерландских дипломатов.

В консульстве отметили, что продолжат выдавать гуманитарные визы и временные виды на жительство.

Россия объявила о высылке дипломатов в качестве ответного шага на аналогичные действия Нидерландов — в конце марта были объявлены персонами нон-грата 17 сотрудников российской дипмиссии.

 

С начала войны в Украине из Европы в общей сложности были высланы более 400 дипломатов; Россия отвечает на высылки зеркальными мерами.

После начала войны краткосрочные визы россиянам перестали выдавать Эстония, Латвия, Литва и Чехия. Эти страны прямо объяснили приостановку выдачи вторжением российской армии в Украину.



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