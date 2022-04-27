ТЕМА

Російський банкір воює в Теробороні

27 апреля 2022 | 09:30

Віце-президент російського «Газпромбанку» Ігор Волобуєв виїхав до України та вступив у тероборону.


"У перший день війни у ​​мене розривався телефон. Я народився і закінчив школу в Охтирці. Там у мене живе батько, молодший брат, друзі. Буквально за кілька днів я вирішив, що більше у Росії жити не можу. Тому що росіяни вбивали мого батька, вбивали моїх знайомих близьких друзів. Мій батько місяць жив у холодному підвалі. Мені говорили люди, яких я знаю змалку, що їм за мене соромно. Знаєте, що мені сказали? "Щоб ми більше ніколи не чули, що ти охтирчанин, що ти українець. Ніколи". Я зібрав речі і 2 березня відлетів із Росії."

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Депутат Київради Віталій Клічко здає кров напередодні Всесвітнього дня донора крові в міському центрі крові в Києві в середу, 13 червня 2007 р. В Україні цей день відзначається 14 червня, з 2005 р. Фото Сергія Светлицького
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100