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Росийская экономика возвращается к схемам времен Хрущева

28 апреля 2022 | 08:31

В настоящий момент экспертами прорабатывается проект создания в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, сообщил в интервью «Российской газете» секретарь СовБеза Николай Патрушев.


Речь идет о системе, в которой существует две национальные валюты: одна для расчетов внутри страны, а другая - для внешней торговли. Возродив ее, Россия вернется во времена СССР, где помимо обычного неконвертируемого рубля с 1964 года существовал «переводной рубль», который использовался в торговле с «дружественными» странами СЭВ.

Некоторые из торговых партнеров Советского Союза - например, Куба, КНДР и Болгария - держали «переводные рубли» в золотовалютных резервах. А когда они обесценились после коллапса СССР, оказались на грани голода, потому что оплачивать импорт стало нечем.

Новый рубль в рамках двухконтурной системы, по словам Патрушева, «должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями». Его курс при этом предлагается «привести в соответствие к реальному паритету покупательной способности». По данным ОЭСР, это 26,37 рубля за доллар.

Такие идеи «идут не вразрез с выводами экономической науки, а вразрез с выводами западных учебников экономики», заявил Патрушев.

Запад «присвоил себе интеллектуальную монополию на оптимальное устройство общества», сказал он, добавив, что «шоковые реформы 1990-х годов в нашей стране были проведены строго по американским методичкам».

«Двухконтурные денежные системы являются достаточно редким явлением в мировой практике», - пишут эксперты Финансового университета.

Двухконтурной, например, была система финансирования экономики в Китае во времена династии Юань VIII века - там существовали бумажные (государственные) деньги и медные (рыночные). Первыми оплачивали строительство мегапроектов (например, Великий канал), а вторыми - покупку потребительских товаров.

Фактически в двухконтурной системе «внутренняя» валюта становится неконвертируемой: иными словами, купить доллары и евро на новый «рубль» вряд ли будет возможно. «Такая система позволяет отделить внешнюю стоимость денег (валютный курс) от их внутренней стоимости (покупательной способности) с целью разрешения проблем инфляции, занятости, обеспечения реального сектора экономики финансовыми ресурсами и равномерного распределения доходов», - пишут эксперты Финансового университета.



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