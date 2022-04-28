МВФ предсказал россии двухлетнюю рецессию

Впервые с начала 1990-х российский ВВП будет сокращаться два года подряд, предупреждают эксперты Международного валютного фонда в апрельском глобальном макропрогнозе.

В этом году, по их оценке, российская экономика схлопнется на 8,5% — максимальную величину с 1994 года, а в 2023-м продолжит падать, хотя вчетверо медленнее — на 2,3%.

Восстановления в 2024 году фонд практически не ждет: экономика отыграет лишь 0,7%, то есть одну шестнадцатую от военно-санкционного обвала.

«Торговые и финансовые санкции, включая потерю корреспондентских счетов, отключение банков от платежной системы SWIFT и изъятие активов центрального банка, наряду с нефтяным и газовым эмбарго со стороны некоторых крупных стран, окажут суровый эффект на экономику России», — пишет МВФ. И прежде отстававшая от мира, зависимая от экспорта сырья, она продолжит скатываться вниз в перечне крупнейших и терять долю в мировом ВВП.

К концу прошлого года на РФ приходилось 3,073% глобального валового продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности. Война и санкции опустят этот показатель до 2,717% — минимума за всю современную историю страны, прогнозирует МВФ.

К 2025 году доля России упадет ниже 2,5%, а 2027-м составит лишь 2,344% — половину от показателя, который страна вынесла из руин Советского союза (4,821% на 1991 год).

Прогноз для России «остается мрачным», пишет МВФ: крупные потребители анонсировали планы отказаться от российских энергоносителей; уход западных компаний поставил в трудное положение множество отраслей — авиацию, финансы, IT и сельское хозяйство; доверие инвесторов утрачено, и это приведет к провалу частных инвестиций, заменить которые государственными деньгами полностью будет невозможно.