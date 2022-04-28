Путин потребовал присоединить ДНР и ЛНР

Там уточнили, что референдумы планируется провести после празднования Дня Победы. Два собеседника даже назвали даты — 14 и 15 мая. Республики хотят присоединить в «исторических», а не в действующих границах. При этом многие крупные населенные пункты — Северодонецк, Славянск, Краматорск — там по-прежнему контролирует Киев.

По данным «Медузы», в эти же даты может пройти референдум и в Херсонской области, которую частично оккупировала Россия. Там хотят организовать голосование о создании независимой от Украины «Херсонской народной республики» по образцу ДНР и ЛНР. В среду стало известно, что Москва сменила мэра Херсона и главу Херсонской области — ими стали Александр Кобец и Владимир Сальдо.

В дальнейшем ХНР также могут присоединить к России, считают собеседники «Медузы».

При этом в администрации президента не считают, что России следует присоединять «депрессивные регионы» — однако это личное желание Владимира Путина, добавляют источники издания.

По их словам, референдумы хотели провести раньше — в конце апреля, но их несколько раз переносили из-за неудач российской армии на войне с Украиной. Собеседники отмечают, что даты могут сдвинуться снова по той же причине.

Готовить референдумы в ДНР, ЛНР и Херсоне поручили политтехнологам, нанятым начальником управления внутренней политики Кремля Андреем Яриным, а также сотрудникам ФСБ. Ранее Кремль сменил ответственного за Донбасс. Им стал глава первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.