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10 европейских компаний согласились платить за газ по «схеме Путина»

28 апреля 2022 | 08:49

Десять европейских клиентов «Газпрома» открыли счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки газа по схеме, предложенной президентом Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к газовой монополии.


По его словам, четверо импортеров газа уже осуществили расчеты в рамках механизма, который власти РФ называют «оплатой в рублях».

На деле европейские клиенты по-прежнему платят в евро, которые затем Газпромбанк конвертирует в рубли, зачисляя их на спецсчет, откуда деньги уже уходят «Газпрому».

Еврокомиссия на прошлой неделе заявила, что предложенный Кремлем вариант допускает компромиссные трактовки. Например, если клиенты «Газпрома» не будут иметь отношения к рублевой части транзакции.

Несмотря на это, от оплаты газа «в рублях» отказалась Польша, которой «Газпром» перекрыл поставки с утра 27 апреля. Болгария направила российской компании платеж в долларах в соответствии с условиями, прописанными в контракте, рассказали источники Bloomberg. «Газпром» вернул деньги и также отключил газ некогда ближайшему союзнику среди бывших стран советского блока.

Новых отключений газа в самые ближайшие дни не предвидится, говорит близкий к российской компании источник Bloomberg: следующая волна платежей должна состояться 15 мая.

Но в ЕС уже обвиняют Россию в «шантаже» и пытаются найти альтернативных поставщиков. Решение «Газпрома» перекрыть поставки Польше и Болгарии «неприемлемо», заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Страны-члены (ЕС) подготовили сценарии действия на такой случай. Мы продолжим работать с иностранными партнерами для обеспечения альтернативных потоков», — заявила она.

Германия получает российский газ в стабильном режиме, заявило Министерство экономики, добавив, что правительство находится в «тесном контакте» с энергокомпаниями и поставщиками.

Кремль допускает, что от газа будут отключены и другие страны, если ультиматум по условиям оплаты выполнен не будет. «По мере того, как будет подходить срок оплаты по новой системе, указ президента, конечно, будет выполняться», — заявил на брифинге в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



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© фото: УНИАН

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