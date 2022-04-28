Россия собралась признать Приднестровье и «выкорчевать нацизм» в Молдавии

По его словам, Приднестровье фактически считает себя частью России и хочет повторить судьбу Южной Осетии, Донецкой и Луганской республик. Ранее власти этих регионов объявили о желании присоединиться к РФ.

Водолацкий сообщил, что президент Молдавии Майя Санду и «ее румынские кураторы» якобы хотят реализовать в Приднестровье украинский сценарий и развязать войну.

Саму Санду депутат назвал нацисткой, так как недавно в стране запретили георгиевские ленты, и теперь России надо «выкорчевать нацизм» в Молдавии.