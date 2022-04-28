Россия собралась признать Приднестровье и «выкорчевать нацизм» в Молдавии

По его словам, Приднестровье фактически считает себя частью России и хочет повторить судьбу Южной Осетии, Донецкой и Луганской республик. Ранее власти этих регионов объявили о желании присоединиться к РФ.
Водолацкий сообщил, что президент Молдавии Майя Санду и «ее румынские кураторы» якобы хотят реализовать в Приднестровье украинский сценарий и развязать войну.
Саму Санду депутат назвал нацисткой, так как недавно в стране запретили георгиевские ленты, и теперь России надо «выкорчевать нацизм» в Молдавии.
Приднестровцы — наши граждане. Они понимают, что только вместе с Россией они сами, их дети и внуки могут жить дальше в безопасности и спокойном мире. Весь этот национализм, нацизм, который дал корни рядом с нами, надо просто уничтожить, выкорчевать и на долгие годы об этом забыть.
Виктор Водолацкий добавил, что приднестровцы «находятся в изоляции», и необходимо создать «коридор» к России.
Ранее исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев объявил, что в рамках «второй фазы» военных действий в Украине российская армия должна установить полный контроль над Южной Украиной, чтобы обеспечить выход к Приднестровью. Там, по его словам, отмечаются факты притеснения русскоязычного населения.
«Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», — заявил офицер.