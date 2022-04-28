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Росіяне розстріляли українських полонених

28 апреля 2022 | 09:52


У нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не взяла їх під варту, - заявила спеціальний американський посланець з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН

За її словами, це є порушенням основного принципу права війни: заборони на довільну кару цивільних осіб і комбатантів, які капітулювали, отримали поранення або інші форми інвалідизації.



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