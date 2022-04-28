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Илон Маск пригрозил выкупить Кока-кола
28 апреля 2022 | 10:52
После покупки Твиттер Маск готов на все.
Илон Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola, "чтобы вернуть в нее кокаин". Акции Coca-Cola на предторгах никак на это не отреагировали (+0,3%).
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