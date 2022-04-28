ТЕМА

Илон Маск пригрозил выкупить Кока-кола

28 апреля 2022 | 10:52

После покупки Твиттер Маск готов на все.


Илон Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola, "чтобы вернуть в нее кокаин". Акции Coca-Cola на предторгах никак на это не отреагировали (+0,3%).



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