Переломний момент війни в Україні може бути в травні - The Guardian

У британській газеті зазначають, що "вирішальний період настане приблизно наступного місяця, коли прибуде остання хвиля західної зброї, включаючи американські гаубиці, німецькі та британські зенітні системи". На даний момент Україна не здатна перейти у контрнаступ.

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