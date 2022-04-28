ТЕМА

Переломний момент війни в Україні може бути в травні - The Guardian

28 апреля 2022 | 11:31


У британській газеті зазначають, що "вирішальний період настане приблизно наступного місяця, коли прибуде остання хвиля західної зброї, включаючи американські гаубиці, німецькі та британські зенітні системи". На даний момент Україна не здатна перейти у контрнаступ.



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