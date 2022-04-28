Мошенники начали сбор средств на восстановление "Мрии"

Сообщение о сборе средств, созданное компанией AMEDIA.UA было размещено без согласования с ГП «Антонов». Предприятие не предоставляло полномочия указанной компании на сбор средств для восстановления Ан-225.

Об этом говорится на Facebook-странице компании.

Государственное предприятие «Антонов» сообщило, что в сети начался фейковый сбор средств на восстановление уничтоженного при российском вторжении самолета АН-225 «Мрия».