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Мошенники начали сбор средств на восстановление "Мрии"
28 апреля 2022 | 20:30
Государственное предприятие «Антонов» сообщило, что в сети начался фейковый сбор средств на восстановление уничтоженного при российском вторжении самолета АН-225 «Мрия».
Об этом говорится на Facebook-странице компании.
Сообщение о сборе средств, созданное компанией AMEDIA.UA было размещено без согласования с ГП «Антонов». Предприятие не предоставляло полномочия указанной компании на сбор средств для восстановления Ан-225.
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