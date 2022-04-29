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Конгресс США согласовал закон о ленд-лизе для Украины
29 апреля 2022 | 11:00
Палата представителей США согласовала закон о ленд-лизе для Украины. Этот документ позволит ускорить поставки оружия для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей.
Комитет Палаты представителей согласовал и вынес на рассмотрение нижней палаты Конгресса законопроект о ленд-лизе для Украины.
Отмечается, что голосование по данному законопроекту может пройти уже на этой неделе.
В начале апреля единогласно был принят закон о ленд-лизе для Украины в Сенате США. Согласно процедуре, его должна одобрить Палата представителей, после чего закон направят на подпись Джо Байдену.
Новая программа ленд-лиза для Украины не будет ограничена некоторыми прошлыми положениями. Отменяются пятилетнее ограничение на предоставление ленд-лиза; положение, которое позволяет США отозвать предоставленную военную помощь в любое время; требование, согласно которому принимающая сторона должна согласиться оплатить все расходы США, понесенные при аренде предметов обороны, а также положение, позволяющее Конгрессу запрещать передачу неких предметов обороны.
Законопроект также предлагает считать любую «российскую кибератаку на важные объекты инфраструктуры Украины вооруженным нападением, а в числе возможных поставок рассматриваются кибервозможности США.
Во время Второй мировой войны с помощью ленд-лиза США передавали вооружение своим союзникам в Европе, воевавшим против гитлеровской Германии. Тогда частично ленд-лиз изменил ход противостояния, ведь оружие начало поступать очень быстро — без трудоемких процедур.
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