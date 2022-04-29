СБУ перевіряє росіян в Україні

29 апреля 2022 | 15:26

ДБР перевіряє понад 11 тисяч громадян рф, що заїхали на територію України перед війною.

Операція проводиться спільно з СБУ та Нацполіцією. Встановлюють місцезнаходження та фільтрують тих росіян, які заїхали до України з 1 грудня 2021-го до 23 лютого 2022-го. Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, пишуть «Українські новини».



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