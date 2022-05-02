Булгаков и «Мрiя». Вымершие динозавры

02 мая 2022 | 20:06 , Аркадий Бабченко

Плохо ванговать на несколько лет вперед. Все успевают забыть, что ты писал, когда написанное сбывается. Предсказывать надо на пару-тройку месяцев максимум. Тогда еще остаёшься в тренде. Год назад я написал пост о том, что никак не могу понять, почему Булгаков для многих украинцев оказался вдруг украинским писателем. Но жизнь догоняет мечту. Всегда.

Прошел всего лишь год. И теперь, просто по факту, в Украине не будет ни Булгаковых, ни Пушкиных, ни Толстоевских ни даже Мыколы Бажана.

Без всяких споров и ломания копий.

Я, откровенно говоря, не знаю, кто такой Мыкола Бажан, хоть и жил на проспекте его имени, не мне судить и решать, а вот про остальное давайте проговорим уже окончательно.

Это будет непопулярный пост, в комментах накидают кучу карамели на вентилятор, ткнут меня рожей в мое мскльское происхождение и скажут ехат учить своих сородиче, будет масса отфрендов, но я не политик, мне не нужна всеобщая любовь в мейнстримной струе. Это не мое дело.

Мое дело анализировать и делать логические выводы.

Итак, поехали. Представим себе гипотетическую ситуацию, в которой есть три человека.

Один родился в Российской Империи. Второй родился в Австро-Венгерской империи. Третий родился в бывшей Речи Посполитой.

Один писал по-русски. Второй по-немецки. Третий по-польски.

Один родился в Киеве и переехал в Москву. Второй родился во Львове и переехал в Лейпциг. Третий родился во Львове и переехал в Краков.

Почему при всех этих прочих равных Булгаков — украинский писатель, а Захер-Мазох и Станислав Лем — нет?

Объясните мне. Я все понять никак не могу.

Почему Захер-Мазох, который любил Украину, считал её своей родиной, говорил по-украински и даже издал на украинском сборник о жизни Галичины, пропагандируя её в мировой культуре и продвигая украинский бренд в мире — писатель немецкий.

А Булгаков, плоть от плоти Империи, абсолютный носитель её ментальности и мировоззрения, ориентирующийся только на метрополию, писавший о метрополии и великороссах, не создавший ни одного украинского продукта — вдруг стал писателем украинским?

А я вам объясню, почему.

Потому, что он писал по-русски.

И украинцы говорят по-русски.

А по-немецки нет.

Вот и весь ответ.

Вот и вся та единственная ниточка, которая связывает украинцев с Булгаковым.

Язык — базис нации. На котором строится надстройка культуры. Нет такого-то языка — нет такой-то культуры. Нет немецкого языка — и Захер-Мазох иностранный писатель. Нет польского — и иностранным писателем становится Лем.

Есть русский — и украинским писателем становится русскоязычный великоросс Булгаков.

Я сейчас не беру качество его произведений. Булгаков, безусловно, гений. Это не оспаривается.

Я сейчас исключительно о когерентности.

Ок. Идем дальше. Еще ситуация.

Есть два человека. Один родился в Донецкой области Украинской ССР. Второй родился в Донецкой области Украинской ССР. Один снимался в советских пропагандистских фильмах про воевавших дедов. Второй пел песни для этих советских пропагандистских фильмов про воевавших дедов.

Почему Леонид Быков — украинский актер, а Иосиф Кобзон нет?

При том, что да — Быков гениальный актер и снимал великолепные фильмы.

Впрочем, как и Кобзон — великолепный певец голосом.

Почему в рамках декоммунизации сносятся все советские памятники, но стоит памятник Леониду Быкову в орденах-медалях в образе роли советского офицера из советского пропагандистского — пусть и гениального — фильма?

Никакого раздвоения вы в этом не чувствуете?

Если Михаил Булгаков украинский писатель, а Леонид Быков украинский актер, то Иосиф Кобзон — украинский певец, Валентина Матвиенко украинский политический деятель, Лолита Милявская украинская певица, а Гиви — украинский военачальник. Как Залужный. Ну, да. Оба родились в Украине. Оба граждане Украины.

Я сейчас оперирую исключительно логикой.

Вашей логикой, мои оппоненты.



Ну, если украинскость мы измеряем исключительно по месту рождения, то так и только так.

А Иосиф Сталин в таком случае — грузинский царь.

Как царица Тамар.

Место рождения — лотерейная случайность. Я вот, например, не выбирал, где родиться. То, что моя жопа родилась на одной грядке ещё со ста миллионами орков — не делает их «моими». А меня — «ихним».

Когда орки говорят мне о том, что я предатель, я все понять никак не могу — блядь, ты кто?

Какого чертаты считаешь, что имеешь ко мне какое-то отношение? Только потому, что мои мама и папа соприкасались детородными органами в городе, который отстоит от твоего на семь тысяч километров, но обнесен одними границами?

Пошел в жопу, долбоеб.

Вы мне вообще ни разу не «мои».

Человека определяет только нарратив. Только продукт, который он производит, и только то, каким продуктом он является сам.

Булгаков был продуктом Империи. Производил имперский продукт. Для Империи.

Почему он вдруг стал украинским писателем?

То же самое и с Быковым, и с Кобзоном, и с этой, как её, женой Рамштайна, и Наташей Королёвой с Валей Матвиенко.

Где бы они ни родились.

Лолита вообще из Мукачево. Ярмольник из Львова.

Отъявленные бандеровцы, да.

Моя жена родилась в Германии. В семье военнослужащего. В семье точно такого же представителя имперской оккупационной нации, как и Булгаков.

Если я сейчас приду в Дрезденский Stadtamt, и скажу им, что моя жена немка, и на этом основании давайте нам гражданство, меня выпрут оттуда ссаными тряпками.

Айдер родился в Тамбове, но назвать его мсклм язык ни у кого не повернется, верно?

Ок, идем дальше. Если уж устраивать срач, так по полной.

«Мрiя». Ан-225. Построен империей. Исключительно для имперских целей. Исключительно для того, чтобы утереть нос американцам. Стопроцентно имперский продукт. Несет только и исключительно имперский нарратив. Производился силами всей империи. Ульяновск, Ташкент, Воронеж.

Да, она делала полезную работу, пропагандировала Украину в мире, и, действительно, была востребованным продуктом.

И очень хорошо, если бы она сейчас была.

Но.

Польша была в составе Российской Империи всего сто лет назад. В составе Третьего Рейха она была всего семьдесят лет назад. Если вы сейчас современному поляку скажете, что «Фау-2» — польская ракета, потому что доводилась до ума и испытывалась на космодроме в Близне, в ста пятидесяти километрах от Кракова, а Дзержинский польский революционер, потому что был Социал-Демократом Царства Польского в Кракове и сидел в Варшавской цитадели — он вам, думаю, сломает нос.

Язык империи. Культура империи. Писатели империи. Артисты империи. Техника империи. Всё это — ниточки, КОТОРЫЕ ВЫ ТЯНЕТЕ В ПРОШЛОЕ. Которыми вы все зачем-то пытаетесь связать свое настоящее с тем своим прошлым.

С имперским прошлым своей страны.

А тянуть надо в будущее.

В свободное будущее.

Польша стала Польшей именно потому, что ХОТЕЛА СТАТЬ СТАТЬ ПОЛЬШЕЙ. А не гордится чем-то из прошлого, что, да, безусловно, было в её истории, и, возможно, было полезным, но тем не менее — было насаждено, привнесено, навязано.

Две тысячи четырнадцатый — а уж тем более две тысячи двадцать второй — обнулил все.

И зачем так настойчиво раз за разом пытаться тянуть эти разорванные теперь самой историей нити обратно туда, я, честно говоря, не понимаю.

Украине просто до фига есть чем гордится. Украина за одно только это десятилетие произвела просто до фига такого украинского продукта, от которого у всего мира падает челюсть. Майдан, ЗСУ — армия, вот теперь реально не имеющая аналогов в мире как по боевому опыту, так и по мотивированности, а в ближайшем будущем и по вооружению — украинское творчество, выступления на Евровидении, как бы я его ни не любил и пр. и пр. и пр.

Спросите Анджелину Жоли.

Уже есть АН-178. Украинский продукт. Уже есть «Нептуны». Не просто украинский продукт, а украинский продукт, ПОТОПИВШИЙ ФЛАГМАН ФЛОТА, ракетный крейсер, «убийцу авианосцев», со всеми адмиралами на борту! Да англичане таким достижением гордились бы лет сто. Пятьсот фильмов бы сняли. Поэмы бы были написаны.

Зачем при наличии такого нарратива тянуть ниточки к имперскому прошлому и гордится Бомбовозами Его императорского Величества?

Пусть и полезными и сделанными наполовину в Украине.

Пока ментальная граница не отчертит империю в голове, в сознании — она не отчертит её в реальности.

Всё. Отрезали. Как бы больно и неприятно не было. Отрезали. Завернули в кулёк. Выкинули. И забыли.

По крайней мере, пока. Потом, возможно, вернемся к этому вопросу.

А пока — смотреть в будущее и делать свое.



Так вот. К чему я все это.

Можно сколько угодно спорить. Устраивать срачи до неба. Приводить доводы. Говорить про Булгакова. И «Мрiю». Это все не имеет уже никакого значения.

Значение имеет только ход истории.

А ход истории таков.

Не важно на каком языке говорим мы. Важно, на каком языке будут говорит наши внуки.

Внуки современных украинцев будут говорить по-украински.

И через тридцать лет для любого украинца Булгаков будет ровно таким же иностранным писателем, как Салман Рушди или Оскар Уальд ПРОСТО ПО ФАКТУ. Через тридцать лет молодой украинец, как сейчас молодой поляк, вообще не поймет вас, если вы попытаетесь перенести на него этот сегодняшний дискурс. Попытаетесь ему объяснить, что он каким-то образом связан с этим иностранцем, языка которого он не знает.

Посмотрите на фото. Если они сами не хотят сохранять свою культуру — ТО НА КОЙ ЧЕРТ ВАМ-ТО НУЖНО СОХРАНЯТЬ ЕЁ?

Ну, правда. Вам-то это зачем?

Точно так же он не поймет, каким образом он связан с советской техникой полувековой давности, когда уже будет разработана и создана чертова туча украинских технологий, продуктов и роботизированных платформ, сделанных при помощи Starlinka, которые к тому времени станет закупать Пентагон.

А Украина произведет их немало.

Вы же понимаете, что США будут делать сейчас из Украины Южную Корею? Что им край как надо восстановить свой имидж после Афганистана? И что в Украину хлынет такой поток денег, возможностей, снятий ограничений и пошлин, что Сеул десять раз позавидует?

Украина в состоянии производить свой собственный продукт. В любой сфере. Хоть в технологиях, хоть в культуре, хоть в создании смыслов.

А не жалеть по вымершему советскому летающему динозавру.

И Толстоевскому с Бонч-Бруевичем.

«Мрiя» — это вообще шекспировский сюжет. Империя её породила. Империя её и забрала. Все. Круг замкнулся. Цикл заверешен.

ИХ ВРЕМЯ ПРОШЛО. Они должны остаться теперь только в эпосе.

А в реальной жизни — открывается новое время.

Окно в новое будущее.

Вымершие динозавры всегда освобождают нишу новым видам. Как это было с музыкой, например. Вспомните, сколько охов и ахов было по поводу квот на русскую музыку. Ах, ох, что ж мы будем слушать, где ж мы возьмем новый продукт в таком количестве.

Оказалось, что нового продукта был вагон и маленькая тележка. Просто его рост к солнцу забивали отжившее свое рептилии.

Это как в джунглях. Упавшее мертвое дерево пропускает свет в нижние ярусы леса, и дает такой взрыв роста новых поколений…

В итоге вымирание Киркоровых со Стасами Михайловыми дало такой взрыв роста украинской музыки, то полмира теперь поет «Конопелечки» и «Доброго вечора, мы з Украины».

Простейшая, казалось, бы вещь. Булгаков закрывал и закрывает доступ света и кислорода Стусу.

Не будет Булгакова — на его месте прорасту новые издания Стуса.

Вместо русского писателя прорастет украинский поэт.

Зачем самим заново перекрывать ему кислород?

Зачем вам сохранять ИХ культуру вместо проращивания СВОЕЙ?

Кстати. Чтоб два раза не вставать. Русская культура, безусловно, останется. Только вот представлена она теперь будет не фильмом «Летят журавли», и к слову, «В бой идут одни старики» — а воспоминаниями Буковского, Амальрика, Новодворской. Мандельшатмом «Тараканьи свисают усища». Котлованом Платонова. «Колымскими рассказами» Шаламова.

В общем, всем теми, кто годами, десятилетиями, рассказывал, что такое Мордор. Что такое эта людоедская страна.

Всеми теми, кого вы, русские, годами травили, сажали, убивали, ломали пальцы дверью и мошонку сапогом.

И читать про вашу страну в первую очередь будут теперь это.

Так вот. Вымершие динозавры всегда освобождают нишу видам, которые прогрессивнее и лучше.

Которые и становятся затем развитой формой жизни.

Те динозавры отмерли. Все. Точка.

Уже через год вы, если вдруг наткнетесь на этот ренд, сами удивитесь — блин, о чем мы, нахрен, вообще спорили? Все же так очевидно…

Булгаков? Серьезно?

Дорога новым всходам открыта.

Вот на этом и надо развивать свое мировоззрение.

Пользуйтесь шансом.

Ваш Дед Ванга.

Источник