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Булгаков и «Мрiя». Вымершие динозавры
02 мая 2022 | 20:06 , Аркадий Бабченко
Плохо ванговать на несколько лет вперед. Все успевают забыть, что ты писал, когда написанное сбывается. Предсказывать надо на пару-тройку месяцев максимум. Тогда еще остаёшься в тренде. Год назад я написал пост о том, что никак не могу понять, почему Булгаков для многих украинцев оказался вдруг украинским писателем. Но жизнь догоняет мечту. Всегда.
Прошел всего лишь год. И теперь, просто по факту, в Украине не будет ни Булгаковых, ни Пушкиных, ни Толстоевских ни даже Мыколы Бажана.
Без всяких споров и ломания копий.
Итак, поехали. Представим себе гипотетическую ситуацию, в которой есть три человека.
Объясните мне. Я все понять никак не могу.
Почему Захер-Мазох, который любил Украину, считал её своей родиной, говорил по-украински и даже издал на украинском сборник о жизни Галичины, пропагандируя её в мировой культуре и продвигая украинский бренд в мире — писатель немецкий.
А я вам объясню, почему.
И украинцы говорят по-русски.
Вот и вся та единственная ниточка, которая связывает украинцев с Булгаковым.
Язык — базис нации. На котором строится надстройка культуры. Нет такого-то языка — нет такой-то культуры. Нет немецкого языка — и Захер-Мазох иностранный писатель. Нет польского — и иностранным писателем становится Лем.
Ок. Идем дальше. Еще ситуация.
Есть два человека. Один родился в Донецкой области Украинской ССР. Второй родился в Донецкой области Украинской ССР. Один снимался в советских пропагандистских фильмах про воевавших дедов. Второй пел песни для этих советских пропагандистских фильмов про воевавших дедов.
Почему в рамках декоммунизации сносятся все советские памятники, но стоит памятник Леониду Быкову в орденах-медалях в образе роли советского офицера из советского пропагандистского — пусть и гениального — фильма?
Если Михаил Булгаков украинский писатель, а Леонид Быков украинский актер, то Иосиф Кобзон — украинский певец, Валентина Матвиенко украинский политический деятель, Лолита Милявская украинская певица, а Гиви — украинский военачальник. Как Залужный. Ну, да. Оба родились в Украине. Оба граждане Украины.
Место рождения — лотерейная случайность. Я вот, например, не выбирал, где родиться. То, что моя жопа родилась на одной грядке ещё со ста миллионами орков — не делает их «моими». А меня — «ихним».
Человека определяет только нарратив. Только продукт, который он производит, и только то, каким продуктом он является сам.
То же самое и с Быковым, и с Кобзоном, и с этой, как её, женой Рамштайна, и Наташей Королёвой с Валей Матвиенко.
Моя жена родилась в Германии. В семье военнослужащего. В семье точно такого же представителя имперской оккупационной нации, как и Булгаков.
Ок, идем дальше. Если уж устраивать срач, так по полной.
«Мрiя». Ан-225. Построен империей. Исключительно для имперских целей. Исключительно для того, чтобы утереть нос американцам. Стопроцентно имперский продукт. Несет только и исключительно имперский нарратив. Производился силами всей империи. Ульяновск, Ташкент, Воронеж.
Польша была в составе Российской Империи всего сто лет назад. В составе Третьего Рейха она была всего семьдесят лет назад. Если вы сейчас современному поляку скажете, что «Фау-2» — польская ракета, потому что доводилась до ума и испытывалась на космодроме в Близне, в ста пятидесяти километрах от Кракова, а Дзержинский польский революционер, потому что был Социал-Демократом Царства Польского в Кракове и сидел в Варшавской цитадели — он вам, думаю, сломает нос.
Язык империи. Культура империи. Писатели империи. Артисты империи. Техника империи. Всё это — ниточки, КОТОРЫЕ ВЫ ТЯНЕТЕ В ПРОШЛОЕ. Которыми вы все зачем-то пытаетесь связать свое настоящее с тем своим прошлым.
Польша стала Польшей именно потому, что ХОТЕЛА СТАТЬ СТАТЬ ПОЛЬШЕЙ. А не гордится чем-то из прошлого, что, да, безусловно, было в её истории, и, возможно, было полезным, но тем не менее — было насаждено, привнесено, навязано.
Украине просто до фига есть чем гордится. Украина за одно только это десятилетие произвела просто до фига такого украинского продукта, от которого у всего мира падает челюсть. Майдан, ЗСУ — армия, вот теперь реально не имеющая аналогов в мире как по боевому опыту, так и по мотивированности, а в ближайшем будущем и по вооружению — украинское творчество, выступления на Евровидении, как бы я его ни не любил и пр. и пр. и пр.
Уже есть АН-178. Украинский продукт. Уже есть «Нептуны». Не просто украинский продукт, а украинский продукт, ПОТОПИВШИЙ ФЛАГМАН ФЛОТА, ракетный крейсер, «убийцу авианосцев», со всеми адмиралами на борту! Да англичане таким достижением гордились бы лет сто. Пятьсот фильмов бы сняли. Поэмы бы были написаны.
Пока ментальная граница не отчертит империю в голове, в сознании — она не отчертит её в реальности.
А ход истории таков.
И через тридцать лет для любого украинца Булгаков будет ровно таким же иностранным писателем, как Салман Рушди или Оскар Уальд ПРОСТО ПО ФАКТУ. Через тридцать лет молодой украинец, как сейчас молодой поляк, вообще не поймет вас, если вы попытаетесь перенести на него этот сегодняшний дискурс. Попытаетесь ему объяснить, что он каким-то образом связан с этим иностранцем, языка которого он не знает.
Посмотрите на фото. Если они сами не хотят сохранять свою культуру — ТО НА КОЙ ЧЕРТ ВАМ-ТО НУЖНО СОХРАНЯТЬ ЕЁ?
Точно так же он не поймет, каким образом он связан с советской техникой полувековой давности, когда уже будет разработана и создана чертова туча украинских технологий, продуктов и роботизированных платформ, сделанных при помощи Starlinka, которые к тому времени станет закупать Пентагон.
Вы же понимаете, что США будут делать сейчас из Украины Южную Корею? Что им край как надо восстановить свой имидж после Афганистана? И что в Украину хлынет такой поток денег, возможностей, снятий ограничений и пошлин, что Сеул десять раз позавидует?
«Мрiя» — это вообще шекспировский сюжет. Империя её породила. Империя её и забрала. Все. Круг замкнулся. Цикл заверешен.
Вымершие динозавры всегда освобождают нишу новым видам. Как это было с музыкой, например. Вспомните, сколько охов и ахов было по поводу квот на русскую музыку. Ах, ох, что ж мы будем слушать, где ж мы возьмем новый продукт в таком количестве.
Простейшая, казалось, бы вещь. Булгаков закрывал и закрывает доступ света и кислорода Стусу.
Кстати. Чтоб два раза не вставать. Русская культура, безусловно, останется. Только вот представлена она теперь будет не фильмом «Летят журавли», и к слову, «В бой идут одни старики» — а воспоминаниями Буковского, Амальрика, Новодворской. Мандельшатмом «Тараканьи свисают усища». Котлованом Платонова. «Колымскими рассказами» Шаламова.
Так вот. Вымершие динозавры всегда освобождают нишу видам, которые прогрессивнее и лучше.
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