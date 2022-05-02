ТЕМА

Упитый обдолюанный депутат убил сурпугов.

02 мая 2022 | 18:33

Четверо детей остались сиротами.


Пьяный депутат на BMW 7 под Киевом сбил насмерть женщину и мужчину - четверо их детей остались сиротами.

Об этом сообщают "Киев Оперативный" и dtp.kiev.ua.

По информации второго паблика, в крови депутата обнаружили 1,8 промилле алкоголя.

"Водителем BMW оказался депутат Рокитнянского поселкового совета Литвин Александр Васильевич, местный предприниматель", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

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Сообщается, что водитель автомобиля BMW на бешеной скорости двигался по ул. Окружная в пгт Рокитное Киевской области. Не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с мопедом. 36-летний водитель и 32-летняя пассажирка погибли, а мопед загорелся.

"У водителя BMW в крови 1,81 промилле алкоголя и положительный тест на наркотики", - пишет dtp.kiev.ua.

Следователями водитель BMW задержан согласно ст. 208. Известно, что водитель уехал из Украины после начала полномасштабной войны и недавно вернулся.

 
УНИАН


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