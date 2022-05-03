Ринат Ахметов передал Украине менее 70 млн долларов из своего многомиллиардного состояния

03 мая 2022 | 08:42

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и ФК “Шахтер” с начала развязанной Россией полномасштабной войны передали более 2,1 млрд грн или почти $72 млн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и на оказание помощи пострадавшему населению, говорится в сообщении SCM.

“Для того, чтобы помощь была максимально эффективной, ее направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью”, — отмечается в релизе.

В частности, для нужд защитников Украины закуплены средства индивидуальной защиты, дроны, тепловизоры, противотанковые ежи, фортификационные сооружения, аптечки и прочие необходимые вещи, указывается сообщении.

Согласно ему, Фонд Рината Ахметова вместе с бизнесами SCM организовали гуманитарную помощь населению лекарствами, продуктами питания и ее доставку из Европы, помогают в эвакуации и обустройстве убежищ. В городах присутствия бизнесов SCM разворачиваются центры поддержки и рабочие места для переселенцев, предоставляется топливо, материалы и любая доступная помощь коммунальным службам. “Укрзализныце” предоставляется уголь для эвакуационных поездов.

В релизе также сказано, что ДТЭК Ахметова бесплатно поставляет электричество медикам, пекарям, военным в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. А футбольный клуб “Шахтер” развернул Shelter Centre на “Арене Львов” (принял уже более 500 переселенцев) и начал серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine, средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на помощь защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам и детям, пострадавшим от войны,

Медиа Группа Украина под патронатом Минкульта и Офиса президента, совместно с другими медиа-группами развернула международный канал иновещания FreeДом, на который ежемесячно направляет миллионы гривень собственных средств, указывается в сообщении.

“Кроме того, SCM первыми, еще до 24 февраля по инициативе Рината Ахметова заранее передали государству авансом 1 млрд грн налогов за 2022 год для повышения обороноспособности страны и поддержки экономики. Итого с начала 2022 года общий объем переданных Украине Ринатом Ахметовым средств составляет свыше 3 млрд грн или более $100 млн”, — констатируется в релизе.