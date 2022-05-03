ТЕМА

Европа прощается с российскими єнергоносителями

03 мая 2022 | 08:24

Германия и Чехия не пддались шантажу русских.


Чехия не намерена платить за российский газ рублями и готова при определенных условиях отказаться от закупок нефти из России к концу года, заявил глава чешского минпромторга Йозеф Сикела.
А несколькими днями ранее Германия заявила, что не намерена платить за газ из России в рублях, заявил глава минфина ФРГ.

Он подчеркнул, что Берлин делает все, чтобы скорее стать "независимым от России".



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