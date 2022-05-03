ТЕМА

Првительство Германии рекомендовало немцем сделать запас на 10 дней

03 мая 2022 | 07:28

Немцам на фоне конфликта на Украине рекомендовали сделать дома запас продуктов и лекарств на случай ЧС из расчета потребления 1 человека в течение 10 дней.


Глава МВД Ненси Фэзер со страниц газеты Handelsblatt посоветовала немцам обратиться к списку федерального ведомства по защите населения:

🔺 20 л воды;
🔺 3,5 кг круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля;
🔺 4 кг овощей и бобовых;
🔺 2,5 кг фруктов и орехов;
🔺 2,6 л молока и молочных продуктов;
🔺 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;
🔺 357 гр жиров и масел;
🔺 продукты на свой вкус, например мед или шоколад.



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