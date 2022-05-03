Првительство Германии рекомендовало немцем сделать запас на 10 дней

🔺 20 л воды; 🔺 3,5 кг круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля; 🔺 4 кг овощей и бобовых; 🔺 2,5 кг фруктов и орехов; 🔺 2,6 л молока и молочных продуктов; 🔺 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка; 🔺 357 гр жиров и масел; 🔺 продукты на свой вкус, например мед или шоколад.

Глава МВД Ненси Фэзер со страниц газеты Handelsblatt посоветовала немцам обратиться к списку федерального ведомства по защите населения:

Немцам на фоне конфликта на Украине рекомендовали сделать дома запас продуктов и лекарств на случай ЧС из расчета потребления 1 человека в течение 10 дней.