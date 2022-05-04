Крепки традиции: Германия разжигает Третью мировую

04 мая 2022 | 08:49 , Олег Ельцов. ТЕМА

Германия Меркель и Шольца свято хранит традиции столетней давности. В памяти человечества навечно впечатано имя автора двух мировых воен. Сегодня мир – на пороге Третьей мировой. И если она случится, то Германия справедливо разделит ее авторство на равных с россией.

Нынешнее смертоубийство в Украине, с прицелом кремлевских старцев на эскалацию где возможно, не могло бы случиться, если бы не прямое содействие Германии. Всему миру было изначально ясно, что запуск «Северного потока-2» станет стартом российской военной машины, прежде всего против Украины. Для начала. Но германский «локомотив Европы» последовательно продвигал этот проект. Секрет прост: промышленному лобби, обосновавшемуся на берегах Рура, плевать на судьбу Украины, на «европейские ценности», на перспективу общеевропейской и даже мировой войны. Те же группы, что поддерживали Гитлера и толкали его к развязыванию Второй мировой, сегодня скрытно, а еще вчера совершенно откровенно разжигали захватнические амбиции россии, питая ее бюджет и военную машину сотнями миллиардов евро за сибирские углеводороды. Рурским корпорациям нужен дешевый энергоноситель – их не волнует, чего это может стоить всему миру: акционеры не привыкли мыслить общемировыми категориями. Этот план немцы реализуют десятилетиями – последовательно, с «огоньком».

Германия целеустремленно похоронила свою атомную энергетику и закрывала угольную добычу. Обосновали просто: боремся за экологию, развиваем альтернативную энергетику. Но по факту лишь увеличили потребление углеводородов, российских прежде всего. Логики в этом решении – ноль. Та же соседка-Франция остается одной из ведущих держав с развитой атомной энергетикой. Нет, немцы хотели не отказа от АЭС, которые заменят солнечная и ветроэнергетика. Это – перспектива далекого будущего. Немцы делали все, чтобы раша все больше контролировала Европу. И вот результат: дичайшая война на континенте в 40-миллионной мирной стране, холодная война русских дикарей с глобальным Западом с перспективой перехода в горячую фазу.

Смена Меркель на Шольца ничего по сути не поменяла. Немцы по-прежнему делают все, что выгодно россии и не выгодно Украине – начиная от блокирования поставок вооружений и заканчивая тихим сопротивлением санкциям против агрессора. При этом Шольц не устает заверять нас в поддержке и выражать обеспокоенность. При этом отказывается своим визитом засвидетельствовать поддержку нашей стране. Говорит – за Штайнмайера обиделся. Роль Германии сегодня становится очевидной для всего мира.

Как лидер ЕС Германия последовательно сдерживала усиление национальных и общеевропейских вооруженных сил. Вспоминается встреча Трампа с европейскими лидерами, на которой он с характерной недипломатичной хамовитостью ставил вопрос ребром: почему львиную долю расходов по содержанию войск НАТО несет США? Европейцы же, питая россию углеводородными миллиардами, значительная часть которых идет на новые вооружения, стабильно сокращают расходы на вооружения собственные.

Примерно в то же время путин с наглой улыбочкой обращался к лидерам Германии: вы вводите против нас санкции (после аннексии Крыма), но с удовольствием потребляете наш газ. А если мы прекратим поставки – дровами топить будете? Вы же позакрывали АЭС и шахты… Всё всем было известно, но при этом Германия крепила с россией единство на газовом фронте и делала все, чтобы усилить влияние русских на Европу. Доусиливались…

С началом войны в Украине все тайное стало явным. Сегодня отчетливо просматривается союз Германии и раши с соучастием Франции, подтверждением чему – аморфная политика Макрона. Еще один надежный член этого союза, не скрывающий своих предпочтений – Венгрия. Достаточно вспомнить последнее заявление главы СНБО Данилова: Венгрия была проинформирована россией о готовящемся нападении на Украину. Орбан надеялся в случае поражения нашей страны немедленно откусить часть украинской территории, где, понятное дело, нарушаются права венгроязычного населения. Нет никаких сомнений, что в случае ослабления Украины в противостоянии с агрессором, Венгрия откроет второй фронт.

Таким образом клуб стран-участниц путинской оси сегодня совершенно ясен. Но лидером этой группы европейских подельников естественно является Германия, желающая дешевого энергоносителя, чтобы гегемонить в европе. И, возможно, при благоприятном развитии событий – расширения жизненного пространства, о чем мечтал Адольф Алоисович. Германия ничего не осознала после Второй мировой и раскаяние ее фальшивое. Достаточно вспомнить факельное действо под стать нацистским шоу, которым провожали в отставку Меркель. И вспомнить СП-2… Германия и Россия близки исторически и идеологически. Русские вечно желают преумножения территорий, Германия – расширения жизненного пространства. Два признака единой имперской традиции. И если желание более дикой россии воевать абсолютно неприкрыто, то у Германии оно закамуфлировано болтовней про европейские ценности и продвижение фантазий о зеленой энергетике. А цели у них очень схожие. И в большой войне партнеров следует поддерживать. Германия делает это последовательно. Причем, не только усилиями действующих лидеров – всех этих меркелей, штайнмайеров и шольцов. Оппозиция дудит в ту же дуду. Лидер "Альтернативы для Германии" назвал хорошей идеей сделку, в рамках которой россия бы принимала евро за газ в обмен на согласие Германии запустить "Северный поток 2". Во так!

И почему-то все считают, что германские лидеры и прочие распространители российских нарративов поголовно – агенты ФСБ и куплены на корню путиным. Безусловно все сложнее. В противном случае этот секрет полишинеля непременно был бы когда-то обнаружен и завершился грандиозным скандалом. Германскими политиками управляют германские корпорации. Они и есть «агенты кремля», купленные за дешевые энергоносители.

Санкции, которые сегодня вводит Европа против раши – беззубые. Да, они болезненные, но не драматичные. Европейцы сознательно технологически на годы привязали себя к рашистским углеводородам. Сегодня Словакия заявляет, что она физически не способна поддержать запрет на закупку роснефти, ибо ее нефтепереработка на 100% ориентирована на российскую тяжелую нефть. Переоборудование предприятий займет несколько лет. Иные европейские страны за редким исключением не строили терминалов для приема сжиженого газа, не работали над диверсификацией поставок энергоносителей, хотя разговоры об этом длятся минимум десятилетие. СП-2 стал моментом истины.

Да, когда-то россия ослабнет. А пока сытая мирная Германия и остальная Европа будут подбрасывать нам пару-тройку миллиардов, вливая в экономику раши сотни миллиардов. Война для русских – национальная забава. Для украинцев – большое горе. Хватит ли нашей стране запаса прочности? Позволят ли сломить врага западные чудо-пушки и ракеты, с поставками которых многие связывают нашу победу, как некогда немцы надеялись на ФАУ?.. С унынием следует признать, что пока путин хоть и с временной задержкой решает поставленные задачи. Впереди у нас грандиозные битвы с опасным врагом. Есть шанс, что мы сломаем хребет рашистской армии. А если нашего преимущества окажется недостаточно? Что может предложить в таком случае Запад? Или они терпеливо ждут когда наши силы иссякнут, чтобы потихоньку снять санкции, запустить СП-2 и делать деньги дальше. А все эти круппы начнут осваивать военные бюджеты, штампуя технику взамен той, что была предоставлена Украине.

По заверениям военных экспертов, у русских нет недостатка в вооружениях. А бурятов и прочей пьяни, сидящей на кредитах, они наберут сколько захотят, благо есть с чего платить: Европа исправно покупает если не нефть, то газ наверняка. Ну перебьем мы сто тысяч бурятов и дагестанцев, ну сожжем еще тысячу танков... Пусть Арестович расскажет сколько их осталось у агрессора и главное - сколь долго протянет россия. МВФ уже прогнозирует ей выход на небольшой рост ВВП через два года.

Вместо этого украинской нации, истекающей кровью, скармливают победные реляции и видео уничтоженной вражеской техники. Хотелось бы увидеть дискуссию специалистов с цифрами, со стратегией действий державы. Пока все, что я слышу, звучит неубедительно. Безусловно, проблема может решиться сама собой, если вдруг русским станет стыдно и их вождь, стоя на трибуне над усыпальницей «создателя Украины» заявит, что его страна кается, выводит с Украины войска, выплачивает контрибуцию… Но будет иначе. Как совершенно справедливо констатировал кремлевский идеолог Сергей Караганов, русские не могут не воевать. В 90-х попробовали демократии – не понравилось.

Эта Империя зла будет кошмарить мир пока она существует. И у нее в Европе есть надежные партнеры. Сегодня под мощнейшим давлением англосаксов в лице США и Великобритании они мимикрировали под противников войны и бла-бла-бла. Но по сути, они управляют Европой в пользу сохранения экономики россии, накачивания ее бюджета углеводородными миллиардами. И поражение россии может случиться лишь при условии расторжения этого союза. Хватит ли англосаксам мощности задавить этот союз – это сегодня главная интрига. Война идет не только в нашей стране, она идет и в ЕС. Эти усилия партнеров, помноженные на доблесть нашей армии – единственный шанс вытравить рашизм.